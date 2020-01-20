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У Краснова есть нужные для генпрокурора качества и опыт, считает юрист
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РИА Новости

У Краснова есть нужные для генпрокурора качества и опыт, считает юрист

15:24 20.01.2020 (обновлено: 16:18 20.01.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Замглавы СК РФ Игорь Краснов обладает необходимыми для работы на посту генпрокурора качествами и опытом, считает руководитель адвокатской коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генпрокурора, занимавший которую Юрий Чайка переходит на другую работу.
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"Назначается человек, который имеет бэкграунд руководящей работы на высокой должности в правоохранительных органах. Это вполне логичное и понятное назначение", - сказал Грибаков РИА Новости.
"Во главу угла при назначении специалистов такого уровня нужно ставить не столько участие Краснова в расследовании резонансных дел, сколько его опыт руководящей работы", - добавил адвокат.
Краснов расследовал покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, занимался делами ультранационалистов - об убийствах судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Курировал расследование многомиллиардных хищений на космодроме Восточный. Одним из последних его громких дел стало расследование убийства Бориса Немцова: Краснов начал следствие, но впоследствии его передали другому следователю.
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Отставка генпрокурора Юрия ЧайкиИгорь КрасновСледственный комитет РФСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаРоссия
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