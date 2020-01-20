У Краснова есть нужные для генпрокурора качества и опыт, считает юрист

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Замглавы СК РФ Игорь Краснов обладает необходимыми для работы на посту генпрокурора качествами и опытом, считает руководитель адвокатской коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генпрокурора, занимавший которую Юрий Чайка переходит на другую работу.
Вчера, 13:52Биография Игоря Краснова
"Назначается человек, который имеет бэкграунд руководящей работы на высокой должности в правоохранительных органах. Это вполне логичное и понятное назначение", - сказал Грибаков РИА Новости.
"Во главу угла при назначении специалистов такого уровня нужно ставить не столько участие Краснова в расследовании резонансных дел, сколько его опыт руководящей работы", - добавил адвокат.
Краснов расследовал покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, занимался делами ультранационалистов - об убийствах судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Курировал расследование многомиллиардных хищений на космодроме Восточный. Одним из последних его громких дел стало расследование убийства Бориса Немцова: Краснов начал следствие, но впоследствии его передали другому следователю.