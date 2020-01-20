У Краснова есть нужные для генпрокурора качества и опыт, считает юрист

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Замглавы СК РФ Замглавы СК РФ Игорь Краснов обладает необходимыми для работы на посту генпрокурора качествами и опытом, считает руководитель адвокатской коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.

В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генпрокурора, занимавший которую Юрий Чайка переходит на другую работу.

"Назначается человек, который имеет бэкграунд руководящей работы на высокой должности в правоохранительных органах. Это вполне логичное и понятное назначение", - сказал Грибаков РИА Новости.

"Во главу угла при назначении специалистов такого уровня нужно ставить не столько участие Краснова в расследовании резонансных дел, сколько его опыт руководящей работы", - добавил адвокат.