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В Москве ожидается ветреная погода с оттепелью
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РИА Новости

В Москве ожидается ветреная погода с оттепелью

11:10 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ветреная погода с температурой, близкой к рекорду в первые два дня, и затем похолоданием до отрицательных температур со среды ожидает москвичей на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Утром во вторник в связи с прохождением фронта окклюзии, пройдут небольшие осадки. Не исключено, что выпадет до 2 миллиметров осадков, и местами кратковременный прирост снега составит до одного сантиметра. Прохождение фронта будет сопровождаться порывами западного ветра до 12-14 метров в секунду", - сообщила Позднякова.
По ее словам, ветреная, но довольно теплая погода ожидается и во вторник днем. Будет облачно, осадки уже будут в виде дождя, может выпасть от 2 до 4 миллиметров осадков, и температура воздуха повысится.
"Мы ожидаем в Москве около 4 градусов выше нуля. Не исключено, что завтра будет повторен или даже перекрыт абсолютный максимум температуры, который в Москве составляет на 21 число плюс 3,8 градуса и наблюдался в далеком 1898 году", - сказала Позднякова.
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Она также отметила, что в последующие дни начнет постепенно холодать, сохранится довольно плотный западный ветер со средней скоростью 7-12 метров в секунду.
"В среду и в четверг мы ожидаем, что температура начнет постепенно понижаться. Если в ночь на среду в столице она будет около нуля и не исключено даже, что будет слабоотрицательной, и такая же она будет днем, то уже в ночь на четверг в Москве будет порядка минус 4 - минус 6 градусов, и дневная температура останется отрицательной, минус 1 - минус 3 ниже нуля", - сказала Позднякова.
Она добавила, что такая же низкая для этой зимы температура ожидается в ночные часы и в ночь на пятницу, а днем уже температура воздуха начнет повышаться и приблизится к нулю градусов.
"В пятницу у нас местами ожидается небольшой снежок. Далее у нас пойдет повышение температуры, снег уже сменится осадками, то есть мокрый снег будет чередоваться с дождем, и температура в течение суток будет около нуля градусов, в Москве слабоположительная", - сказала Позднякова.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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