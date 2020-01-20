Прокуратура проверит данные о пенсионерке, обратившейся к Путину

"Прокуратурой области организована проверка по публикациям СМИ о неполучении 94-летней жительницей села Куршановичи Климовского района положенных льгот и лекарств", - говорится в сообщении.

Надзорный орган отмечает, что проверка поручена прокуратуре Климовского района. В ходе нее будет дана правовая оценка деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов в сфере соблюдения законодательства о социальной защите прав граждан.