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Прокуратура проверит данные о пенсионерке, обратившейся к Путину
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РИА Новости

Прокуратура проверит данные о пенсионерке, обратившейся к Путину

10:19 20.01.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
БРЯНСК, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура Брянской области проведет проверку после обращения женщины к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ее 94-летней матери получить положенные льготы и выплаты, сообщает надзорный орган.
Ранее "Пятый канал" информировал, что в субботу после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с праздником. К главе государства подошла Надежда Панченко и рассказала про 94-летнюю мать, которая живет без льгот и лекарств. Президент РФ пообещал помочь. Позднее выяснилось, что женщина и ее мать проживают в Брянской области.
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"Прокуратурой области организована проверка по публикациям СМИ о неполучении 94-летней жительницей села Куршановичи Климовского района положенных льгот и лекарств", - говорится в сообщении.
Надзорный орган отмечает, что проверка поручена прокуратуре Климовского района. В ходе нее будет дана правовая оценка деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов в сфере соблюдения законодательства о социальной защите прав граждан.
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