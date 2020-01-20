Украинский премьер рассказал о "негодяях и подонках" среди чиновников

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки".

сказал он в эфире канала "Украина 24" . "Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись", —сказал он в эфире канала

При этом он подчеркнул, что что большинство таких людей живут сейчас в сильном дискомфорте. По его словам, они либо уже потеряли, либо скоро лишатся своих коррупционных схем.

Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа. На прошлой неделе он подал в отставку после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о президенте Украины Владимире Зеленском, однако глава государства отказался ее принять.