Украинский премьер рассказал о "негодяях и подонках" среди чиновников

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки".
При этом он подчеркнул, что что большинство таких людей живут сейчас в сильном дискомфорте. По его словам, они либо уже потеряли, либо скоро лишатся своих коррупционных схем.
Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа. На прошлой неделе он подал в отставку после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о президенте Украины Владимире Зеленском, однако глава государства отказался ее принять.
На встрече с премьером украинский лидер выразил готовность предоставить кабмину шанс, а в числе первоочередных задач назвал создание новой концепции оплаты труда в министерствах и госкомпаниях.