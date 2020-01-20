Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T11:02+0300
https://ria.ru/20200120/1563614440.html
Украинский премьер рассказал о "негодяях и подонках" среди чиновников
https://cdn23.img.ria.ru/images/156352/95/1563529558_0:72:2048:1224_1036x0_80_0_0_d69ce54bf9d760fda3d3e4252be20198.jpg
РИА Новости

Украинский премьер рассказал о "негодяях и подонках" среди чиновников

07:14 20.01.2020 (обновлено: 11:02 20.01.2020)
7112
© Фото : страница Алексея Гончарука в FacebookПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© Фото : страница Алексея Гончарука в Facebook
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки".
"Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись", — сказал он в эфире канала "Украина 24".
При этом он подчеркнул, что что большинство таких людей живут сейчас в сильном дискомфорте. По его словам, они либо уже потеряли, либо скоро лишатся своих коррупционных схем.
Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа. На прошлой неделе он подал в отставку после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о президенте Украины Владимире Зеленском, однако глава государства отказался ее принять.
На встрече с премьером украинский лидер выразил готовность предоставить кабмину шанс, а в числе первоочередных задач назвал создание новой концепции оплаты труда в министерствах и госкомпаниях.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Вчера, 22:30
Премьер Украины заявил, что вопрос с его отставкой "закрыт"
311022206
Обсудить 5
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Как Россия и Израиль обидели Польшу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Банкноты номиналом 1000 гривен
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Макет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
Литва против Польши: маленькая европейская газовая война
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Неужели Россия переходит на китайскую модель?
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
Президент США Дональд Трамп
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Приморцу дали пожизненный срок за три убийства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:14Суд вынес новый приговор по делу экс-заммэра Краснодара
12:10По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
12:10При стрельбе в Канзас-Сити погибли два человека
12:08Комитет ГД одобрил проект об электронном документообороте для tax free
12:07Москва пока не планирует контактов с новым главой МИД КНДР
12:06Завершились съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
12:04В Госдуме прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
11:43В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
11:40В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
11:38Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
Лента новостейМолния