Путин встретился с главой Еврокомиссии и премьером Британии

Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Встречи прошли в перерыве переговоров по Ливии в Берлине.

С главой ЕК президент обсудил договор о транзите российского газа в страны ЕС через Украину.

"Приятно встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на полях берлинской конференции", - написала фон дер Ляйен в твитере.

На переговорах обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в том числе, урегулирование ситуации в Ливии.