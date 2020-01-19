Путин встретился с главой Еврокомиссии и премьером Британии

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Встречи прошли в перерыве переговоров по Ливии в Берлине.
С главой ЕК президент обсудил договор о транзите российского газа в страны ЕС через Украину.
"Приятно встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на полях берлинской конференции", - написала фон дер Ляйен в твитере.
На переговорах обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в том числе, урегулирование ситуации в Ливии.
В свою очередь, премьер Британии Борис Джонсон заявил Путину, что у них обоих есть ответственность за решение проблем международной безопасности.