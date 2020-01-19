Джонсон и Макрон обсудили возможное появление у Ирана ядерного оружия

ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули необходимость разработки долгосрочной схемы по недопущению появления у Ирана ядерного оружия, говорится в переданном в РИА Новости заявлении офиса британского премьера.

"По Ирану лидеры подчеркнули свою приверженность ядерному соглашению и также признали необходимость разработки долгосрочной схемы, направленной на недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Они сошлись на важности деэскалации и совместной работы с международными партнерами по поиску дипломатического урегулирования нынешних трений", - говорится в сообщении.

Джонсон и Макрон встретились "на полях" конференции по Ливии в Берлине.

В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Исламской Республики, предусмотренных ядерной сделкой. Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.