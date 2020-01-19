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Джонсон и Макрон обсудили возможное появление у Ирана ядерного оружия
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РИА Новости

Джонсон и Макрон обсудили возможное появление у Ирана ядерного оружия

17:05 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули необходимость разработки долгосрочной схемы по недопущению появления у Ирана ядерного оружия, говорится в переданном в РИА Новости заявлении офиса британского премьера.
"По Ирану лидеры подчеркнули свою приверженность ядерному соглашению и также признали необходимость разработки долгосрочной схемы, направленной на недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Они сошлись на важности деэскалации и совместной работы с международными партнерами по поиску дипломатического урегулирования нынешних трений", - говорится в сообщении.
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В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Исламской Республики, предусмотренных ядерной сделкой. Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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