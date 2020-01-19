Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Концерн "Укроборонпром" уволил директора предприятия "410-й завод гражданской авиации" Алексея Попова из-за его фотографии в форме российского военного летчика, об этом сообщил на Facebook журналист Юрий Бутусов, прикрепив к посту соответствующий снимок.
На сайте концерна сообщается, что Попов был уволен 15 января, всего через шесть дней после назначения, приказом гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. Решение было принято на основании заявления Попова по взаимному согласию сторон.
Бутусов заявил, что бывший директор авиазавода из-за данной фотографии не прошел "спецпроверку" СБУ. При этом он поблагодарил ведомство за "профессиональную службу".
По данным журналиста, Попов в российской форме сфотографировался четыре с лишним года назад на авиасалоне МАКС-2015. При этом Бутусов назвал Попова хорошим инженером.
Концерн "Укроборонпром" — объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением. В состав концерна входят предприятия ОПК, осуществляющие деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов.
Расположенный в Киеве "410-й завод гражданской авиации" осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию самолетов и вертолетов.