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Прощание с жертвами крушения Boeing пройдет в аэропорту "Борисполь"
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РИА Новости

Прощание с жертвами крушения Boeing пройдет в аэропорту "Борисполь"

22:32 18.01.2020 (обновлено: 22:34 18.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и свечи в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Церемония памяти жертв катастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого в Иране, начнется в международном аэропорту "Борисполь" ориентировочно в 12.00 мск в воскресенье, сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.
"В воскресенье, 19 января, в 11.00 (12.00 мск - ред.) ориентировочно начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту "Борисполь", - цитирует сообщение офиса агентство УНН.
Сайед Али Хаменеи
17 января, 15:03Конфликт США и Ирана
Хаменеи назвал крушение украинского Boeing в Иране горьким инцидентом
Как отмечается, представители СМИ приглашаются на 14.00 мск к терминалу В.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
16 января, 19:31
От Ирана потребовали компенсаций родственникам погибших в катастрофе
031202
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Аэропорт "Борисполь"Крушение украинского самолета в ИранеСитуация на УкраинеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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