Прощание с жертвами крушения Boeing пройдет в аэропорту "Борисполь"

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Церемония памяти жертв катастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого в Иране, начнется в международном аэропорту "Борисполь" ориентировочно в 12.00 мск в воскресенье, сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.
"В воскресенье, 19 января, в 11.00 (12.00 мск - ред.) ориентировочно начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту "Борисполь", - цитирует сообщение офиса агентство УНН.
Как отмечается, представители СМИ приглашаются на 14.00 мск к терминалу В.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.