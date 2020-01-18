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Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
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РИА Новости

Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю

16:42 18.01.2020 (обновлено: 04:56 19.01.2020)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. Об этом он заявил на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге.
"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", — сказал глава государства.
Путин сообщил о создании архива документов по Второй мировой войне
15 января, 13:09Послание президента России Федеральному собранию
Путин сообщил о создании комплекса документов по Второй мировой
Центр архивных документов и его сайт будут открытыми и для россиян, и для всего мира, продолжил президент.

И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание об итогах научно-практической конференции Российский Военно-Морской флот в XXI веке во время посещения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова в Севастополе
Владимир Путин
президент России
Глава государства отметил, что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Он добавил, что "ключевые средства массовой информации не распространяют объективные сведения" о соответствующих исторических событиях. По мнению президента, речь идет о "целенаправленной работе".
Он выразил уверенность, что публикация исторических документов позволит довести правду до людей. Путин отметил, что у человека при изучении таких материалов возникает желание разобраться в событиях, связанных с историей своих предков.
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Президент в очередной раз прокомментировал прошлогоднюю резолюцию Европарламента, возложившего на СССР часть ответственности за развязывание Второй мировой войны, выразив мнение, что речь идет о политической конъюктуре. Он еще раз подчеркнул, что противопоставить этому можно только правду путем создания архивного центра.
О создании комплекса, который станет крупнейшим и самым полным собранием архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, глава государства говорил и в послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что Россия должна защитить правду о Победе и противостоять "наглому вранью и попыткам переиначить историю".
При этом глава государства отмечал в ходе послания, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
"Для России 9 мая - это самый великий и святой праздник… Наша память - не только дань уважения историческому прошлому, она служит нашему будущему, он закрепляет наше единство. Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты", - сказал он.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
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Популярные комментарии
Давно пора расставить точки над и и показать ВСЕХ пособников нацизма и гитлеризма. Боюсь, рванет не только в Польше и Прибалтике, но и в Британии, и за океаном...
18 января, 16:47
ZNZlyden Nemets
30114104
Полностью поддерживаю. Давно пора заткнуть эти поганые рты.
18 января, 17:24
МСМаксим Солдусов
28211105
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