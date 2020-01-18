Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне . Об этом он заявил на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге.

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", — сказал глава государства.

Центр архивных документов и его сайт будут открытыми и для россиян, и для всего мира, продолжил президент.

И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы. Владимир Путин президент России президент России

Глава государства отметил, что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Он добавил, что "ключевые средства массовой информации не распространяют объективные сведения" о соответствующих исторических событиях. По мнению президента, речь идет о "целенаправленной работе".

Он выразил уверенность, что публикация исторических документов позволит довести правду до людей. Путин отметил, что у человека при изучении таких материалов возникает желание разобраться в событиях, связанных с историей своих предков.

Президент в очередной раз прокомментировал прошлогоднюю резолюцию Европарламента, возложившего на СССР часть ответственности за развязывание Второй мировой войны, выразив мнение, что речь идет о политической конъюктуре. Он еще раз подчеркнул, что противопоставить этому можно только правду путем создания архивного центра.

О создании комплекса, который станет крупнейшим и самым полным собранием архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, глава государства говорил и в послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что Россия должна защитить правду о Победе и противостоять "наглому вранью и попыткам переиначить историю".

При этом глава государства отмечал в ходе послания, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.