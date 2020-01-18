Путин впервые вручил медали в честь 75-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу "Мать-Родина" в Санкт-Петербурге

Юбилейная медаль учреждена 13 июня 2019 года указом президента РФ. В субботу Путин приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где осмотрел экспозицию. Глава государства в субботу принимает участие в памятных мероприятиях в городе на Неве, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Российский лидер вручил медали четырем ветеранам: Екатерине Тутуровой, Анатолию Климову, Борису Феофанову и Валентине Андроновой. Как сообщили в пресс-службе Кремля, награждение этими медалями прошло впервые.

Путин в ходе церемонии награждения отметил важность прорыва блокады как для жителей Ленинграда, так и для всей страны. Президент указал, что город пострадал от блокады "как не пострадал никто, даже в самых тяжелых точках противостояния". "Сегодня я хочу ветеранам вручить медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", этой медалью будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны", - сказал Путин, отметив, что торжественные церемонии пройдут во всех регионах РФ и странах СНГ.

В свою очередь Тутурова также поздравила главу государства.

Екатерина Тутурова родилась в 1922 году. Она в 1941 году из института ушла в народное ополчение, с 1942 года на Невском пятачке обеспечивала бойцов продовольствием и фуражом, подбирала пополнение 330-го полка 86 стрелковой дивизии, участвовала в прорыве блокады. После боев на Невском пятачке принимала участие в освобождении Шлиссельбурга, участвовала в прорыве кольца блокады на Пулковских высотах и освобождении Ленинграда в составе Третьего Прибалтийского фронта. Принимала участие в боях по освобождению Эстонии, с сентября 1944 года участвовала в освобождении Польши. Награждена орденами и медалями.

Анатолий Климов родился в 1923 году. В Великой Отечественной войне участвовал с 14 марта 1942 года по 9 мая 1945 года на Волховском, Ленинградском, Втором и Третьем Прибалтийских фронтах. Служил в 28-м гвардейском Краснознаменном Новгородском минометном полку на должностях командира взвода управления, начальника разведки дивизиона, командира батареи, начальника штаба дивизиона. Закончил войну в Курляндии.

Контр-адмирал Климов - кавалер орденов Александра Невского, Отечественной войны I степени, двух орденов Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды, ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" третьей степени, награжден медалями "3а отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией" и другими.

Борис Феофанов родился 1923 году в Ленинграде, участник Великой Отечественной войны, артиллерист, командир артиллерийской батареи. Воевал на Воронежском, Юго-Западном, Брянском и Первом Украинском фронтах. После окончания Восьмой Специальной артиллерийской школы 16 июня 1941 года прибыл в Одесское артиллерийское училище. После окончания училища 6 февраля 1942 года был направлен на Юго-Западный фронт где участвовал в боях в районе Старого Оскола, под Воронежем, на Дону. Летом 1943 года в ожесточенных боях на Курской дуге командовал артиллерийской батареей. При форсировании Днепра, действуя в передовом отряде дивизии, при захвате плацдарма получил проникающее тяжелое ранение в голову и продолжал сопротивление врагу. Позднее участвовал в Киевской, Сандомирской, Одерской, Берлинской и Пражской операциях.

Награждён орденами Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями "За взятие Берлина", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги", "За победу над Германией", ветеран "Вооруженных сил СССР", "Ветеран труда", награжден медалью "За храбрость".

Валентина Андронова родилась 22 января 1920 в городе Ростове Ярославской области. Всю блокаду находилась в осажденном Ленинграде, работала медсестрой. В июне 1944 года закончила прерванное блокадой обучение в Ленинградском педиатрическом медицинском институте и добровольцем ушла на фронт. Служила врачом-ординатором в медсанбате, лечила тяжелых нетранспортабельных раненых, готовила их к перевозке в тыл. В составе второго Белорусского фронта дошла до Берлина.