Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и Президент России Владимир Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда , который открылся после реконструкции в сентябре 2019 года.

Глава государства в субботу принимает участие в памятных мероприятиях в городе на Неве, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

В музее президента сопровождали полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, об экспонатах и развитии экспозиции Путину рассказывала директор учреждения Елена Лезик.

В обновленном зале музея представлены различные экспонаты, посвященные, в частности, повседневной жизни блокадников. Среди них - блокадные санки со связкой дров, металлический примус, 125 блокадных граммов хлеба. Здесь представлены интерьеры ленинградской квартиры и бомбоубежища, а также блокадной булочной, школьного класса, милицейского кабинета и заводского цеха. Под ногами посетителей, под стеклом - земля с Невского пятачка.

В музее представлены также образцы вооружения и техники, предметов быта, форменной одежды тех лет. Часть экспозиции посвящена эвакуации из блокадного города - в частности, здесь можно увидеть детские игрушки с погибшего судна, поднятые со дна Ладожского озера. На экранах в музейном зале демонстрируются кадры блокадной хроники.

Решение об открытии экспозиции, посвященной героической обороне города на Неве, было принято еще в конце 1943 года, для ее размещения было выбрано здание бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке. Торжественное открытие выставки состоялось 30 апреля 1944 года, а в октябре 1945 года она была преобразована в музей. Это был единственный в мире военный музей, созданный в период боевых действий Второй мировой войны.

В 1949 году музей был закрыт на реэкспозицию, а к 1953 году полностью прекратил свое существование. Открытие возрожденного музея состоялось в сентябре 1989 года. За последующие годы в нем было собрано почти 54 тысяч экспонатов, в том числе около 7 тысяч картин и скульптур, около 19 тысяч документальных материалов, более 3,7 тысячи предметов солдатского и блокадного быта, а также около 20 тысяч фотографий, около 500 единиц техники и вооружения.