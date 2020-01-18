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Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда
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РИА Новости

Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда

15:59 18.01.2020 (обновлено: 16:00 18.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВладимир Путин в Ленинградской области
Владимир Путин в Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин в Ленинградской области
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда, который открылся после реконструкции в сентябре 2019 года.
Глава государства в субботу принимает участие в памятных мероприятиях в городе на Неве, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
В музее президента сопровождали полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, об экспонатах и развитии экспозиции Путину рассказывала директор учреждения Елена Лезик.
В обновленном зале музея представлены различные экспонаты, посвященные, в частности, повседневной жизни блокадников. Среди них - блокадные санки со связкой дров, металлический примус, 125 блокадных граммов хлеба. Здесь представлены интерьеры ленинградской квартиры и бомбоубежища, а также блокадной булочной, школьного класса, милицейского кабинета и заводского цеха. Под ногами посетителей, под стеклом - земля с Невского пятачка.
В музее представлены также образцы вооружения и техники, предметов быта, форменной одежды тех лет. Часть экспозиции посвящена эвакуации из блокадного города - в частности, здесь можно увидеть детские игрушки с погибшего судна, поднятые со дна Ладожского озера. На экранах в музейном зале демонстрируются кадры блокадной хроники.
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Решение об открытии экспозиции, посвященной героической обороне города на Неве, было принято еще в конце 1943 года, для ее размещения было выбрано здание бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке. Торжественное открытие выставки состоялось 30 апреля 1944 года, а в октябре 1945 года она была преобразована в музей. Это был единственный в мире военный музей, созданный в период боевых действий Второй мировой войны.
В 1949 году музей был закрыт на реэкспозицию, а к 1953 году полностью прекратил свое существование. Открытие возрожденного музея состоялось в сентябре 1989 года. За последующие годы в нем было собрано почти 54 тысяч экспонатов, в том числе около 7 тысяч картин и скульптур, около 19 тысяч документальных материалов, более 3,7 тысячи предметов солдатского и блокадного быта, а также около 20 тысяч фотографий, около 500 единиц техники и вооружения.
С июня 2018 года музей был закрыт на реконструкцию, торжественное открытие новой экспозиции состоялось 8 сентября 2019 года.
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Владимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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