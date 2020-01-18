Путин обещал помочь живущей без льгот и лекарств пожилой петербурженке

Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу "Мать-Родина" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин узнал о 94-летней петербурженке, которая живет без льгот и лекарств, и пообещал помочь ей, сообщил Пятый канал

Сегодня, в день 77-летия прорыва блокады Ленинграда, глава государства возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, а затем пообщался с ветеранами и поздравил их с праздником. В какой-то момент к Путину подошла Надежда Панченко и рассказала про свою мать, у которой нет никаких льгот.

"Президент пообещал помочь", — передает телеканал.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.