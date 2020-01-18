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https://ria.ru/20200118/1563579653.html
Путин обещал помочь живущей без льгот и лекарств пожилой петербурженке
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РИА Новости

Путин обещал помочь живущей без льгот и лекарств пожилой петербурженке

15:45 18.01.2020 (обновлено: 16:07 18.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу "Мать-Родина" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин узнал о 94-летней петербурженке, которая живет без льгот и лекарств, и пообещал помочь ей, сообщил Пятый канал.
Сегодня, в день 77-летия прорыва блокады Ленинграда, глава государства возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, а затем пообщался с ветеранами и поздравил их с праздником. В какой-то момент к Путину подошла Надежда Панченко и рассказала про свою мать, у которой нет никаких льгот.

"Президент пообещал помочь", — передает телеканал.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.
Восемнадцатого января 1943 года советские войска прорвали блокаду, но полностью снять ее удалось только через год — 27 января 1944-го. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.
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Владимир ПутинЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Женщина пробилась к Путину рассказать, как до 94-х лет дожить, а тот недопонял и сразу Деда Мороза включил.
18 января, 16:04
КМКалинка Малинкова
12511326
Он много чего обещал......
18 января, 15:47
Арсений Понфиленко
13100211
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