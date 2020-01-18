Путин обещал помочь живущей без льгот и лекарств пожилой петербурженке

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин узнал о 94-летней петербурженке, которая живет без льгот и лекарств, и пообещал помочь ей, сообщил Пятый канал.
Сегодня, в день 77-летия прорыва блокады Ленинграда, глава государства возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, а затем пообщался с ветеранами и поздравил их с праздником. В какой-то момент к Путину подошла Надежда Панченко и рассказала про свою мать, у которой нет никаких льгот.
"Президент пообещал помочь", — передает телеканал.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.
Восемнадцатого января 1943 года советские войска прорвали блокаду, но полностью снять ее удалось только через год — 27 января 1944-го. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.
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