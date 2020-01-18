Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу "Рубежный камень" на военно-историческом комплексе "Невский пятачок" в Ленинградской области

КИРОВСК, 18 янв – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области , где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец, передает корреспондент РИА Новости.

В памятном мероприятии также приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 77-ую годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин также возложит цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище Петербурга, осмотрит трехмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну", посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Мемориал "Рубежный камень" в Кировском районе Ленобласти установлен в память о более чем 60 тысячах героях, отдавших свои жизни за спасение Ленинграда.