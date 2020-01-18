Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T17:01+0300
https://ria.ru/20200118/1563577293.html
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке
https://cdn21.img.ria.ru/images/156357/70/1563577061_0:0:3110:1750_1036x0_80_0_0_106ee4198e8d70c91fa76f6d2e65fd7d.jpg
РИА Новости

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

14:01 18.01.2020 (обновлено: 17:01 18.01.2020)
593
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу "Рубежный камень" на военно-историческом комплексе "Невский пятачок" в Ленинградской области
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
КИРОВСК, 18 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец, передает корреспондент РИА Новости.
В памятном мероприятии также приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В 77-ую годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин также возложит цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище Петербурга, осмотрит трехмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну", посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.
Мемориал "Рубежный камень" в Кировском районе Ленобласти установлен в память о более чем 60 тысячах героях, отдавших свои жизни за спасение Ленинграда.
Невский пятачок - условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Он был захвачен и удерживался советскими войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года, плацдарм был сдан на короткое время и снова взят в сентябре 1942 года и удерживался вплоть до операции "Искра" в январе-феврале 1943 года.
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
17 января, 13:08
МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы
3410032
Обсудить 1
Государственный мемориальный музей обороны и блокады ЛенинградаВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинЛенинградская областьОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" в Петербурге
Владимир Путин в Ленинградской области
Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда
Трехмерная панорама Память говорит. Дорога через войну в Санкт-Петербурге
Путин ознакомился с трехмерной панорамой в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина в Санкт-Петербурге
Путин впервые вручил медали в честь 75-летия Победы
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на заявление о нарушении Россией морского права
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина в Санкт-Петербурге
Путин обещал помочь живущей без льгот и лекарств пожилой петербурженке
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин о послании Федеральному собранию: это далеко не все
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина в Санкт-Петербурге
Путин после встречи с ветеранами пообщался с жителями Петербурга
Парковка в центре Москвы
Платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали новую стратегию нацбезопасности Украины
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции Память говорит. Дорога через войну, подготовленной творческой мастерской Невский баталист в Санкт-Петербурге
Путин заявил о сохранении господдержки поисковым отрядам
Владимир Путин
Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
01:28В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы
Лента новостейМолния