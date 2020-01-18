Эрдоган назвал взаимодействие с Турцией очевидным выбором для Европы

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Турция полностью поддерживает правительство национального согласия (ПНС) Турция полностью поддерживает правительство национального согласия (ПНС) Ливии и будет обучать силы безопасности ПНС, для Европы "очевидным" выбором является взаимодействие с Турцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в статье для издания Politico

По словам Эрдогана, Европейскому союзу необходимо "показать миру, что он является важным игроком на международной арене".

"Предстоящая мирная конференция в Берлине является очень важным шагом на пути к этой цели, однако европейским лидерам следует немного меньше говорить и сосредоточиться на конкретных шагах. Учитывая, что Европа менее заинтересована в предоставлении военной поддержки Ливии, очевидным выбором является работа с Турцией, которая уже обещала военную помощь", - считает турецкий лидер.

"Турция полностью поддерживает законное правительство Ливии, поддерживаемое ООН... Мы будем обучать ливийские силы безопасности и помогать им бороться с терроризмом, торговлей людьми и другими серьезными угрозами международной безопасности", - отметил Эрдоган.

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По его словам, Европа столкнется с новыми миграционными проблемами и террористическими угрозами, если ПНС Ливии падет. "Потенциальная неспособность Европейского Союза адекватно поддержать ПНС была бы предательством его собственных основных ценностей, включая демократию и права человека...", - сказал президент Турции, добавив, что было бы "ошибкой исторического масштаба" оставить Ливию без поддержки.

В конце ноября 2019 года Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава правительства национального согласия Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.