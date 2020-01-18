Эксперт: Трамп приказал убить Сулеймани, чтобы укрепиться к выборам

ЖЕНЕВА, 18 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Президент США Дональд Трамп мог отдать приказ на уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани для укрепления своих позиций перед президентскими выборами, заявил в интервью РИА Новости глава отделения по теме распространения вооружения женевского Центра политики безопасности Марк Фино.
"Да, безусловно, внутренние дела играют не последнюю роль в такой ситуации. Особенно если речь идет о США и о таком президенте как Трамп. Это явно сложно отделить от внутренней ситуации в стране, особенно после того, что было после, после массированной пропаганды и публичных выступлений с обвинениями не только в сторону Ирана, но и демократов и Барака Обамы. Это совершенно явно смесь внешней и внутренней политики", - сказал он.
По его словам, убийство Сулеймани постоянно обсуждалось в США, но при администрации Обамы такой вариант отвергался, как и несколько раз при Трампе. В том числе, из-за возможных последствий.
"И когда Трампу дали возможность ответить на атаки на американское посольство в Багдаде, такой вариант не исключался. Но военные не думали, что Трамп выберет настолько радикальный вариант. Но он выбрал его, конечно, во-первых, из-за представления о том, что это поможет ему выглядеть сильным лидером. А, во-вторых, из-за нежелания изучить потенциальные последствия. Так что я не вижу здесь никакого рационального поведения", - добавил Фино.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.