Эксперт: Трамп приказал убить Сулеймани, чтобы укрепиться к выборам

"Да, безусловно, внутренние дела играют не последнюю роль в такой ситуации. Особенно если речь идет о США и о таком президенте как Трамп. Это явно сложно отделить от внутренней ситуации в стране, особенно после того, что было после, после массированной пропаганды и публичных выступлений с обвинениями не только в сторону Ирана, но и демократов и Барака Обамы. Это совершенно явно смесь внешней и внутренней политики", - сказал он.