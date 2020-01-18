Участок автодороги "Нарва" в Ленинградской области перекрыли из-за ДТП

"Движение транспорта на участке дороги полностью перекрыто сотрудниками ГИБДД. Транспорт направляется в объезд через подъезд к МТП "Усть-Луга". Затора на участке нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что покрытие дороги на участке сухое. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет.

В Санкт-Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом

В Санкт-Петербурге семь человек пострадали в ДТП с автобусом

"Водитель, управляя автомобилем "УАЗ", вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода - мужчину на вид 20-30 лет. После чего водитель "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым Renault Premium. После автомобиля "УАЗ" наезд на пешехода совершил грузовой автомобиль Renault 480. В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте", - говорится в сообщении.