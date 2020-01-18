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Участок автодороги "Нарва" в Ленинградской области перекрыли из-за ДТП
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РИА Новости

Участок автодороги "Нарва" в Ленинградской области перекрыли из-за ДТП

10:27 18.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации на дороге
Автомобиль реанимации на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Движение транспорта на 109-м километре федеральной автодороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонией полностью перекрыто из-за смертельного ДТП, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"Движение транспорта на участке дороги полностью перекрыто сотрудниками ГИБДД. Транспорт направляется в объезд через подъезд к МТП "Усть-Луга". Затора на участке нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что покрытие дороги на участке сухое. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет.
Как сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло около 05.05 мск в Кингисеппском районе Ленинградской области.
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"Водитель, управляя автомобилем "УАЗ", вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода - мужчину на вид 20-30 лет. После чего водитель "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым Renault Premium. После автомобиля "УАЗ" наезд на пешехода совершил грузовой автомобиль Renault 480. В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
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