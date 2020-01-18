Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
"Осознавая возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране", — написал он на Facebook.
Премьер также отметил, что правительству предстоит тяжелая и упорная работа.
Накануне Гончарук заявил, что подает в отставку, но Зеленский отказался принять ее. На встрече с премьером он выразил готовность предоставить кабмину шанс, а в числе первоочередных задач назвал создание новой концепции оплаты труда в министерствах и госкомпаниях.
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Алексей Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа прошлого года. До этого занимал пост замглавы офиса президента.
Политический скандал на Украине
На днях на Украине разразился скандал из-за появившегося на YouTube аудиоролика с записью, как предполагается, неформального декабрьского совещания премьера с членами кабмина и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове". Но при этом он признал, что и сам "полный профан в экономике".
Публикацию аудио Гончарук счел происками недоброжелателей.
Зеленский поручил силовикам в течение двух недель выяснить, кто сделал и выложил запись. Кроме того, он призвал принять меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.