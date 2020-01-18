Украинский министр Малюська спрятался под столом в поддержку Гончарука

"Даже если буду умирать (не то, что находиться в статусе исполняющего обязанности), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства", - написал министр, назвав Гончарука "лучшим премьером в истории Украины".

Скандал вокруг украинского премьера

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" появился аудиоролик, как предполагается, с неформального декабрьского совещания премьера с членами кабмина и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове".

В пятницу Гончарук сообщил, что передал президенту заявление об отставке. Он не стал отрицать подлинность аудиозаписи, однако утверждает, что она была смонтирована. Зеленский на встрече с премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству.