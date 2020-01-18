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Украинский министр Малюська спрятался под столом в поддержку Гончарука
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РИА Новости

Украинский министр Малюська спрятался под столом в поддержку Гончарука

02:49 18.01.2020 (обновлено: 02:52 18.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська поддержал премьера страны Алексея Гончарука на фоне скандала с аудиозаписями, опубликовав в своем Facebook фотографию , на которой он прячется под столом.
"Даже если буду умирать (не то, что находиться в статусе исполняющего обязанности), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства", - написал министр, назвав Гончарука "лучшим премьером в истории Украины".

Скандал вокруг украинского премьера

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" появился аудиоролик, как предполагается, с неформального декабрьского совещания премьера с членами кабмина и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове".
В пятницу Гончарук сообщил, что передал президенту заявление об отставке. Он не стал отрицать подлинность аудиозаписи, однако утверждает, что она была смонтирована. Зеленский на встрече с премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству.
Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа прошлого года. До этого он работал замруководителя офиса президента.
Алексей Гончарук
00:09
В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
1592003
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Денис МалюськаАлексей ГончарукСитуация на УкраинеМинистерство юстиции УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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