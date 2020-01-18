Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации

"Была встреча в Офисе президента, где обсуждались вопросы, связанные с вопросами децентрализации, и было принято решение, что это будет новый законопроект, который будет создаваться с более широким привлечением различных слоев общества, экспертной среды и всех, кто будет эффективно приобщен к этому процессу", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".