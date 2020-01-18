Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T00:53+0300
https://ria.ru/20200118/1563567915.html
Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
https://cdn24.img.ria.ru/images/155816/58/1558165875_0:266:2919:1908_1036x0_80_0_0_3a570720dde89ec442017b9924d16e3f.jpg
РИА Новости

Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации

00:53 18.01.2020
471
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Дмитрий Разумков . Архивное фото
КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет разработан новый законопроект о децентрализации с привлечением различных слоев общества и экспертной среды.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать предложенный им проект изменений в конституцию страны в части децентрализации и направить законопроект на доработку.

"Была встреча в Офисе президента, где обсуждались вопросы, связанные с вопросами децентрализации, и было принято решение, что это будет новый законопроект, который будет создаваться с более широким привлечением различных слоев общества, экспертной среды и всех, кто будет эффективно приобщен к этому процессу", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее украинский президент зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону по минским соглашениям. Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента. Зеленский внес на замену в Раду законопроект о децентрализации. Позднее документ раскритиковали посольства Канады, ФРГ и Швеции.
Алексей Гончарук
00:09
В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
021002
Обсудить 0
Дмитрий РазумковСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Черное море
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Возле здания Дома правительства РФ
РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал иранских лидеров "сделать Иран снова великим"
Алексей Гончарук
В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
Боливия
Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
Триполи
Армия Хафтара заявила о поставках Турцией ПВО правительству в Триполи
Компания Standard & Poor’s
S&P подтвердило рейтинги России
Площадь Независимости в Киеве
Киев в стратегии нацбезопасности решил "гасить" конфликт с Россией
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Россия запустила восемь проектов программ в ООН
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Украинский министр Малюська спрятался под столом в поддержку Гончарука
Конституция Российской Федерации
Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A
Пентагон признал отставание США в сфере гиперзвукового оружия
Международная космическая станция
В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
05:55Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
05:30Дуров рассказал суду о работе Telegram
05:30Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
05:06Почти 30 жителей Алеппо погибли за трое суток от обстрелов боевиков
04:35Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
04:22Уральская туристка попала вместо храма на ликеро-водочный завод
04:21В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов
04:15Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере
04:13Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
04:04Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
03:55S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России
03:45Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
03:36Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
03:30РСА хочет вернуться к вопросу дальнейшей либерализации ОСАГО
03:25Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха
03:17СМИ: в США бывшего конгрессмена осудили за мошенничество
03:12В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями
03:04Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году
02:52Трамп призвал иранских лидеров "сделать Иран снова великим"
Лента новостейМолния