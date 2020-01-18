Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T04:05+0300
https://ria.ru/20200118/1563483787.html
Договор о российско-казахстанской государственной границе (2005)
https://cdn21.img.ria.ru/images/156066/23/1560662324_0:125:2975:1798_1036x0_80_0_0_f37369601820bb136f40589aa1a92c52.jpg
РИА Новости

Договор о российско-казахстанской государственной границе (2005)

04:05 18.01.2020
17
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий пограничного управления ФСБ России на российско-казахстанской границе
Военнослужащий пограничного управления ФСБ России на российско-казахстанской границе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Протяженность российско-казахстанской границы составляет более 7,5 тысячи километров, это самая большая сухопутная граница в мире. Протяженность морского участка составляет 85,8 километра.
До 2005 года границы между странами в полном смысле этого слова между Россией и Казахстаном не было, поскольку оба государства были объединены едиными границами СССР.
Правовыми документами общего характера, закрепившими принципы признания административно-территориального разграничения бывшего СССР стали Алма-Атинская Декларация от 21 декабря 1991 года, Декларация о соблюдении принципов сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года, Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников Содружества Независимых Государств от 15 апреля 1994 года, различные двусторонние договоры, законодательные акты Верховных Советов союзного и республиканского уровня. В соответствии с этими документами страны признали административно-территориальное разграничение союзных республик за основу на пограничных переговорах.
Процесс государственно-правового оформления государственной границы между Россией и Казахстаном начался с совместного заявления президентов двух стран от 6 июля 1998 года и протокола относительно намерений о делимитации (определение положения и направления) государственной границы от 12 декабря 1998 года.
18 января 2005 года в Москве президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о государственной границе.
2 декабря 2005 года президент России Владимир Путин подписал закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-казахстанской государственной границе". В этот же день закон о ратификации договора подписал президента Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Договор вступил в силу 12 января 2006 года в ходе подписания в Астане (ныне Нур-Султан) президентами двух стран Протокола об обмене ратификационными грамотами.
Договор дал определение термину "государственная граница", под которым понимается линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы территории двух стран на суше, водах, в недрах и воздушном пространстве.
Согласно документу, любые естественные изменения русел пограничных рек, ручьев, а также береговой линии водоемов не влекут за собой изменений в положении государственной границы, если страны не договорятся об ином.
В документе отмечается, что для установления обозначения в соответствие с договором о государственной границе на местности, подготовки проекта документов демаркации, Россия и Казахстан образуют на паритетных началах совместную российско-казахстанскую демаркационную комиссию. Режим государственной границы определяется отдельными договорами между сторонами.
В документе указано, что вопросы, связанные с разработкой месторождений полезных ископаемых, эксплуатацией инженерных сооружений, коммуникаций и других объектов инфраструктуры, пересекаемых государственной границей или проходящих по ней, а также вопросы сохранения и использования биологических ресурсов, водопользования и охраны природной среды, регулируются отдельными соглашениями.
В июле 2007 года к своей работе приступила Совместная комиссия по демаркации казахстанско-российской государственной границы.
В мае 2009 года начались работы по демаркации (фактическому перенесению границы на местность с обозначением специальных знаков) российско-казахстанской границы.
В конце ноября 2019 года в Москве состоялось сотое заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии.
Отмечалось, что работы по демаркации государственной границы между Россией и Казахстаном выполнены на 86,7%. В частности, работы полностью завершены в местах пересечения границы основными транспортными магистралями.
Очередное заседание комиссии состоится в феврале 2020 года на территории Казахстана.
Несмотря на то, что Россия и Казахстан являются членами Евразийского экономического союза, в целях безопасности госграница остается контролируемой и охраняемой.
В настоящее время на российско-казахстанском участке государственной границы РФ установлены 50 пунктов пропуска, из них функционирует 49: 30 автомобильных, 18 железнодорожных и один речной.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
РоссияКазахстанСправки
Рекомендуем
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing
Рабочие во время строительства
Почти 1300 зданий возвели в Московской области в 2019 году
Скорпионы, обнаруженные таможенниками Шри-Ланки в ручной клади пассажира в аэропорту Бандаранаике
На Шри-Ланке пассажир не смог провести в ручной клади 200 скорпионов
Кристофер Толкин
Сын писателя Джона Толкина скончался во Франции в возрасте 95 лет
Судейский молоток
В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
Лондон
В Великобритании рассказали, как отметят Brexit
Выставка Шагал: между небом и землей
Выставку Шагала в Подмосковье посетили более 50 тысяч человек
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
Из древесины главной кремлевской елки сделают сувениры ко Дню Победы
Церемония прощания с погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудником полиции в Саратове
Брат погибшего саратовского полицейского поступил на службу в МВД
Пьер Леви
Новый посол Франции Пьер Леви прибыл в Россию
Рэпер Эминем
Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере
Гости на вечере, посвященном десятилетию вещания канала RT Arabic
RT Arabic покажет авторскую программу с известным арабским бизнесменом
Батарея
Под Саратовом около девяти тысяч человек остались без отопления
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
05:55Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
05:30Дуров рассказал суду о работе Telegram
05:30Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
05:06Почти 30 жителей Алеппо погибли за трое суток от обстрелов боевиков
04:35Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
04:22Уральская туристка попала вместо храма на ликеро-водочный завод
04:21В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов
04:15Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере
04:13Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
04:04Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
03:55S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России
03:45Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
03:36Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
03:30РСА хочет вернуться к вопросу дальнейшей либерализации ОСАГО
03:25Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха
03:17СМИ: в США бывшего конгрессмена осудили за мошенничество
03:12В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями
03:04Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году
02:52Трамп призвал иранских лидеров "сделать Иран снова великим"
Лента новостейМолния