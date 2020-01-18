Договор о российско-казахстанской государственной границе (2005)

До 2005 года границы между странами в полном смысле этого слова между Россией и Казахстаном не было, поскольку оба государства были объединены едиными границами СССР.

Правовыми документами общего характера, закрепившими принципы признания административно-территориального разграничения бывшего СССР стали Алма-Атинская Декларация от 21 декабря 1991 года, Декларация о соблюдении принципов сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года, Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников Содружества Независимых Государств от 15 апреля 1994 года, различные двусторонние договоры, законодательные акты Верховных Советов союзного и республиканского уровня. В соответствии с этими документами страны признали административно-территориальное разграничение союзных республик за основу на пограничных переговорах.

Процесс государственно-правового оформления государственной границы между Россией и Казахстаном начался с совместного заявления президентов двух стран от 6 июля 1998 года и протокола относительно намерений о делимитации (определение положения и направления) государственной границы от 12 декабря 1998 года.

18 января 2005 года в Москве президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о государственной границе.

2 декабря 2005 года президент России Владимир Путин подписал закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-казахстанской государственной границе". В этот же день закон о ратификации договора подписал президента Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Договор вступил в силу 12 января 2006 года в ходе подписания в Астане (ныне Нур-Султан) президентами двух стран Протокола об обмене ратификационными грамотами.

Договор дал определение термину "государственная граница", под которым понимается линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы территории двух стран на суше, водах, в недрах и воздушном пространстве.

Согласно документу, любые естественные изменения русел пограничных рек, ручьев, а также береговой линии водоемов не влекут за собой изменений в положении государственной границы, если страны не договорятся об ином.

В документе отмечается, что для установления обозначения в соответствие с договором о государственной границе на местности, подготовки проекта документов демаркации, Россия и Казахстан образуют на паритетных началах совместную российско-казахстанскую демаркационную комиссию. Режим государственной границы определяется отдельными договорами между сторонами.

В документе указано , что вопросы, связанные с разработкой месторождений полезных ископаемых, эксплуатацией инженерных сооружений, коммуникаций и других объектов инфраструктуры, пересекаемых государственной границей или проходящих по ней, а также вопросы сохранения и использования биологических ресурсов, водопользования и охраны природной среды, регулируются отдельными соглашениями.

В июле 2007 года к своей работе приступила Совместная комиссия по демаркации казахстанско-российской государственной границы.

В мае 2009 года начались работы по демаркации (фактическому перенесению границы на местность с обозначением специальных знаков) российско-казахстанской границы.

В конце ноября 2019 года в Москве состоялось сотое заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии.

Отмечалось, что работы по демаркации государственной границы между Россией и Казахстаном выполнены на 86,7%. В частности, работы полностью завершены в местах пересечения границы основными транспортными магистралями.

Очередное заседание комиссии состоится в феврале 2020 года на территории Казахстана.

Несмотря на то, что Россия и Казахстан являются членами Евразийского экономического союза, в целях безопасности госграница остается контролируемой и охраняемой.

В настоящее время на российско-казахстанском участке государственной границы РФ установлены 50 пунктов пропуска , из них функционирует 49: 30 автомобильных, 18 железнодорожных и один речной.