Россия и Казахстан определили границу между странами

ОМСК, 7 ноя — РИА Новости. Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.
Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.
Сегодня Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, а также проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, на которой лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
Ожидается подписание межправительственных, региональных и коммерческих документов.