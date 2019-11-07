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РИА Новости

Россия и Казахстан определили границу между странами

10:29 07.11.2019 (обновлено: 10:59 07.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКПП на российско-казахстанской границе
КПП на российско-казахстанской границе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ОМСК, 7 ноя — РИА Новости. Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.
Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.
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Сегодня Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, а также проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, на которой лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
Ожидается подписание межправительственных, региональных и коммерческих документов.
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7 ноября, 10:37
vvab6
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