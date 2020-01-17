Зеленский отказался принять отставку премьера

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком прокомментировал скандал с аудиозаписями и отказался удовлетворить его прошение об отставке.
"Я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество", — заявил президент.
Он поставил перед кабмином задачу создать новую концепцию оплаты труда в министерствах и госкомпаниях.
Зеленский также отметил, что не считает кого-либо из министров нечестным или непрофессиональным человеком. Глава государства добавил, что и он, и Гончарук желают "укрепления правительства".
Зеленский попросил премьер-министра найти слабые места кабмина и заменить руководителей ведомств "согласно их профессиональным данным".
Скандал вокруг премьер-министра Украины
В среду YouTube-канал "Как обмануть президента" опубликовал аудиоролик, предположительно, с неформального декабрьского совещания премьера с членами правительства и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове".
В пресс-службе кабмина Украины заявили, что не располагают данными о подлинности этих записей. Сам Гончарук назвал произошедшее происками недоброжелателей. В Госохране заявили, что не причастны к прослушке и "сливу" записей переговоров высших чиновников страны.
Сегодня утром Гончарук подал президенту заявление об отставке. Свое решение он объяснил желанием заслужить и подтвердить доверие главы государства.
Владимир Зеленский поручил силовикам в течение двух недель выяснить, кто сделал и выложил запись. Кроме того, он призвал принять меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.
Алексей Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа прошлого года. До этого он работал замруководителя офиса президента.
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Прослушка украинских чиновников
В прошлом году произошло несколько скандалов, связанных с прослушкой чиновников на Украине.
Так, в марте выяснилось, что СБУ прослушивала офис на тот момент кандидата в президенты Владимира Зеленского. В августе в кабинете заместителя генпрокурора страны Анжелы Стрижевской нашли "жучки". О прослушке офиса заявляли и в "Оппозиционной платформе".
Кроме того, ноябре в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров в своем кабинете якобы Романа Трубы, занимавшего должность директора Госбюро расследований. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Не прошло и полгода