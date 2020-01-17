Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T23:24+0300
https://ria.ru/20200117/1563566561.html
Зеленский отказался принять отставку премьера
https://cdn23.img.ria.ru/images/155816/60/1558166029_0:246:2365:1576_1036x0_80_0_0_42b91a9d13f42df506745bc30d0dd0ee.jpg
РИА Новости

Зеленский отказался принять отставку премьера

22:40 17.01.2020 (обновлено: 23:24 17.01.2020)
4386
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком прокомментировал скандал с аудиозаписями и отказался удовлетворить его прошение об отставке.
"Я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество", — заявил президент.
Он поставил перед кабмином задачу создать новую концепцию оплаты труда в министерствах и госкомпаниях.
Зеленский также отметил, что не считает кого-либо из министров нечестным или непрофессиональным человеком. Глава государства добавил, что и он, и Гончарук желают "укрепления правительства".
Зеленский попросил премьер-министра найти слабые места кабмина и заменить руководителей ведомств "согласно их профессиональным данным".
Объявившего об отставке премьера Украины освистали в Раде
Вчера, 15:41
Объявившего об отставке премьера Украины освистали в Раде

Скандал вокруг премьер-министра Украины

В среду YouTube-канал "Как обмануть президента" опубликовал аудиоролик, предположительно, с неформального декабрьского совещания премьера с членами правительства и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове".
В пресс-службе кабмина Украины заявили, что не располагают данными о подлинности этих записей. Сам Гончарук назвал произошедшее происками недоброжелателей. В Госохране заявили, что не причастны к прослушке и "сливу" записей переговоров высших чиновников страны.
Сегодня утром Гончарук подал президенту заявление об отставке. Свое решение он объяснил желанием заслужить и подтвердить доверие главы государства.
Владимир Зеленский поручил силовикам в течение двух недель выяснить, кто сделал и выложил запись. Кроме того, он призвал принять меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.
Алексей Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа прошлого года. До этого он работал замруководителя офиса президента.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Вчера, 12:46
Захарова пошутила об отставке премьера Украины

Прослушка украинских чиновников

В прошлом году произошло несколько скандалов, связанных с прослушкой чиновников на Украине.
Так, в марте выяснилось, что СБУ прослушивала офис на тот момент кандидата в президенты Владимира Зеленского. В августе в кабинете заместителя генпрокурора страны Анжелы Стрижевской нашли "жучки". О прослушке офиса заявляли и в "Оппозиционной платформе".
Кроме того, ноябре в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров в своем кабинете якобы Романа Трубы, занимавшего должность директора Госбюро расследований. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийНе прошло и полгода
Не прошло и полгода
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не прошло и полгода
291000
Обсудить 4
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеКабинет министров УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова пошутила об отставке премьера Украины
Здание МИД Польши в Варшаве
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Площадь Независимости в Киеве
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Возле здания Дома правительства РФ
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
Объявившего об отставке премьера Украины освистали в Раде
Объявившего об отставке премьера Украины освистали в Раде
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Самый маленький человечек в мире любит блондинок и хотдоги.
Умер самый маленький в мире человек
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Вооружённые силы Сирии ведут боевые действия
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя прокомментировал запуск механизма разрешения споров с Ираном
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing
Автомобиль скорой помощи, Мексика
В Мексике два актера погибли на съемках, упав с подвесного моста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:34В США суд снизил сумму штрафа J&J за побочный эффект от препарата
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
Лента новостейМолния