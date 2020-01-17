Зеленский отказался принять отставку премьера

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком прокомментировал скандал с аудиозаписями и отказался удовлетворить его прошение об отставке.

"Я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество", — заявил президент.

Он поставил перед кабмином задачу создать новую концепцию оплаты труда в министерствах и госкомпаниях.

Зеленский также отметил, что не считает кого-либо из министров нечестным или непрофессиональным человеком. Глава государства добавил, что и он, и Гончарук желают "укрепления правительства".

Зеленский попросил премьер-министра найти слабые места кабмина и заменить руководителей ведомств "согласно их профессиональным данным".

Скандал вокруг премьер-министра Украины

В среду YouTube-канал "Как обмануть президента" опубликовал аудиоролик, предположительно, с неформального декабрьского совещания премьера с членами правительства и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове".

В пресс-службе кабмина Украины заявили, что не располагают данными о подлинности этих записей. Сам Гончарук назвал произошедшее происками недоброжелателей. В Госохране заявили, что не причастны к прослушке и "сливу" записей переговоров высших чиновников страны.

Сегодня утром Гончарук подал президенту заявление об отставке. Свое решение он объяснил желанием заслужить и подтвердить доверие главы государства.

Владимир Зеленский поручил силовикам в течение двух недель выяснить, кто сделал и выложил запись. Кроме того, он призвал принять меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Алексей Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа прошлого года. До этого он работал замруководителя офиса президента.

Прослушка украинских чиновников

В прошлом году произошло несколько скандалов, связанных с прослушкой чиновников на Украине.

Так, в марте выяснилось, что СБУ прослушивала офис на тот момент кандидата в президенты Владимира Зеленского. В августе в кабинете заместителя генпрокурора страны Анжелы Стрижевской нашли "жучки". О прослушке офиса заявляли и в "Оппозиционной платформе".