Жителя Петербурга подозревают в избиении детей из ненависти к ним

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Следственные органы возбудили ряд уголовных дел в отношении семейной пары по подозрению в истязании 6-летней девочки и 5-летнего мальчика, чьим отцом является глава этой семьи, Следственные органы возбудили ряд уголовных дел в отношении семейной пары по подозрению в истязании 6-летней девочки и 5-летнего мальчика, чьим отцом является глава этой семьи, сообщает в пятницу ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу

Как отмечает ведомство, отец и мачеха девочки 2014 года рождения "из личных неприязненных отношений, с особой жестокостью, издевательством и мучениями" систематически избивали ребенка руками и ногами, а также, предположительно, использовали для этих целей бейсбольную биту. Из-за того, что девочке не оказывалась медпомощь, у нее образовалась инфицированная рана, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью, уточняет ГСУ.

По данным следствия, подозреваемый также из личной неприязни избивал своего сына 2015 года рождения.

Уголовные дела в отношении мужчины 1996 года рождения и женщины 1984 года рождения, объединенные в одно производство, возбуждены по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору" и "истязание группой лиц заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области мужчина и женщина были установлены и задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения", - информирует ГСУ.

Ранее в пятницу представитель ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщал РИА Новости о возбуждении уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка в отношении местного жителя, чья дочь была госпитализирована с ушибами в декабре 2019 года.

Как сообщала интернет-газета "Фонтанка" , отец якобы хотел отказаться от дочери, напоминающей ему бывшую жену, однако опасался, что при этом у него заберут и детей от второго брака.