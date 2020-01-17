Гончарук разберется с высокими премиями руководству "Нафтогаза"

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

Город Новый Роздол на Украине оказался на грани катастрофы из-за отсутствия отопления. В эфире радио Sputnik украинский политик Андрей Лесик рассказал, что мешает киевским властям заняться решением внутренних проблем страны в преддверии зимы.

"Уже некому даже работать". Украинский политик об "отопительной катастрофе" Город Новый Роздол на Украине оказался на грани катастрофы из-за отсутствия отопления. В эфире радио Sputnik украинский политик Андрей Лесик рассказал, что мешает киевским властям заняться решением внутренних проблем страны в преддверии зимы.

Он отметил, что руководство компании "должно оставаться людьми" и необходимо найти выход из ситуации, либо "полностью перезагрузить НАК "Нафтогаз".

В мае 2018 года наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании более чем на 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук потребовал от генпрокурора Украины Руслана Рябошапки дать оценку выплате премий руководству НАК "Нафтогаз Украины" по итогам судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже