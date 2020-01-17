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Гончарук разберется с высокими премиями руководству "Нафтогаза"
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РИА Новости

Гончарук разберется с высокими премиями руководству "Нафтогаза"

21:10 17.01.2020
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на совещании поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после выигрыша иска в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.
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"Хочу (попросить – ред.) вас разобраться с ситуацией, которая тоже обернется большим скандалом с НАК "Нафтогазом" по поводу процента, который они получат от 2,9 миллиарда долларов, которые мы получили от РФ. СЧ тем, что они получат по контракту 29 миллионов долларов", - заявил Зеленский. Видеозапись беседы опубликовал офис президента Украины.
Он отметил, что руководство компании "должно оставаться людьми" и необходимо найти выход из ситуации, либо "полностью перезагрузить НАК "Нафтогаз".
В мае 2018 года наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании более чем на 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук потребовал от генпрокурора Украины Руслана Рябошапки дать оценку выплате премий руководству НАК "Нафтогаз Украины" по итогам судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
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Алексей ГончарукРуслан РябошапкаСитуация на УкраинеВиктор МедведчукНафтогаз УкраиныГазпромРоссияКиевУкраинаВ мире
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