Зеленский не считает членов кабмина нечестными или непрофессиональными

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером Алексеем Гончаруком заявил, что не считает членов правительства нечестными или непрофессиональными, но попросил главу кабмина найти "слабые места" и заменить.
"У меня нет никаких оснований думать о том, что кто-то из них (членов правительства - ред.) нечестный человек или они непрофессионалы. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим укрепления правительства", - заявил Зеленский. Видео встречи опубликовал в пятницу офис украинского президента в Facebook.
Зеленский отметил, что "мы с вами хотим укрепления правительства". "Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, согласно их профессиональными данными", - отметил президент.