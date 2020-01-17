Зеленский не считает членов кабмина нечестными или непрофессиональными

"У меня нет никаких оснований думать о том, что кто-то из них (членов правительства - ред.) нечестный человек или они непрофессионалы. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим укрепления правительства", - заявил Зеленский. Видео встречи опубликовал в пятницу офис украинского президента в Facebook.