Зеленский не принял отставку премьера Гончарука

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком прокомментировал скандал с аудиозаписями и отклонил его прошение об отставке.

"Я получил от вас заявление об увольнении. В связи с последними конфликтными ситуациями или со скандалом <…> я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество", — заявил глава государства, видеозапись встречи выложили на странице президентского офиса в Facebook .

Среди поставленных задач — создание новой концепции оплаты труда в министерствах и госкомпаниях.

Зеленский заявил также, что не считает членов кабмина нечестными или непрофессиональными людьми, но отметил, что они с Гончаруком оба хотят "укрепления правительства".

"Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. <...> Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств согласно их профессиональным данным", — заключил президент.

Скандал вокруг украинского премьера

На днях на YouTube-канале "Как обмануть президента" появился аудиоролик, как предполагается, с неформального декабрьского совещания премьера с членами кабмина и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове".

Сегодня утром премьер сообщил, что передал президенту заявление об отставке. Он не стал отрицать подлинность аудиозаписи, однако утверждает, что она была смонтирована.

Зеленский поручил силовикам в течение двух недель выяснить, кто сделал и выложил запись.