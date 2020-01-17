Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T21:28+0300
https://ria.ru/20200117/1563564123.html
Зеленский не принял отставку премьера Гончарука
https://cdn22.img.ria.ru/images/155816/44/1558164401_0:157:3072:1885_1036x0_80_0_0_0e527f8221453631e6c7e7c6d4abf6ac.jpg
РИА Новости

Зеленский не принял отставку премьера Гончарука

20:31 17.01.2020 (обновлено: 21:28 17.01.2020)
11438
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком прокомментировал скандал с аудиозаписями и отклонил его прошение об отставке.

"Я получил от вас заявление об увольнении. В связи с последними конфликтными ситуациями или со скандалом <…> я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество", — заявил глава государства, видеозапись встречи выложили на странице президентского офиса в Facebook.

Среди поставленных задач — создание новой концепции оплаты труда в министерствах и госкомпаниях.
Зеленский заявил также, что не считает членов кабмина нечестными или непрофессиональными людьми, но отметил, что они с Гончаруком оба хотят "укрепления правительства".
"Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. <...> Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств согласно их профессиональным данным", — заключил президент.
Объявившего об отставке премьера Украины освистали в Раде
Вчера, 15:41
Объявившего об отставке премьера Украины освистали в Раде

Скандал вокруг украинского премьера

На днях на YouTube-канале "Как обмануть президента" появился аудиоролик, как предполагается, с неформального декабрьского совещания премьера с членами кабмина и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове".
Сегодня утром премьер сообщил, что передал президенту заявление об отставке. Он не стал отрицать подлинность аудиозаписи, однако утверждает, что она была смонтирована.
Зеленский поручил силовикам в течение двух недель выяснить, кто сделал и выложил запись.
Алексей Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа прошлого года. До этого он работал замруководителя офиса президента.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийНе прошло и полгода
Не прошло и полгода
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не прошло и полгода
1719051315
Обсудить 23
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Слабак Зеленский. Теперь окончательно ясно, что он ничего не может и не решает.
17 января, 21:08
Александр В
2710012
Надо снять сериал "Слуга народа. Реальность".. )
17 января, 21:07
Андрей Дашков
1770001
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал смену правительства в России
Площадь Независимости в Киеве
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Скрипачка Анастасия Чеботарева. Стоп-кадр видео
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты "бога Кузи"
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
Мишустин назначил нового руководителя ФНС
Советские воины ведут бой в окрестностях Варшавы
В России ответили на заявление Польши о Красной армии
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Объявившего об отставке премьера Украины освистали в Раде
Объявившего об отставке премьера Украины освистали в Раде
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео предположил, что Путин хочет "сохранить контроль" над Россией
Самый маленький человечек в мире любит блондинок и хотдоги.
Умер самый маленький в мире человек
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Мировая лихорадка. Лавров раскрыл главные проблемы
Девушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве
Синоптики предрекли россиянам "весну в середине зимы"
Джимми Медерс
В США убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни
Продажа мяса
Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо
Шведский музыкант Dr. Alban
В Раде выясняют, почему посетившие Крым иностранцы находятся в Киеве
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на дополнительном пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:34В США суд снизил сумму штрафа J&J за побочный эффект от препарата
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
Лента новостейМолния