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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-17T20:15+0300
https://ria.ru/20200117/1563561954.html
Помпео прокомментировал смену правительства в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/156317/17/1563171767_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_60f05a7dc3371756c80432c47745f1ee.jpg
РИА Новости

Помпео прокомментировал смену правительства в России

19:20 17.01.2020 (обновлено: 20:15 17.01.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал смену кабинета министров в России и заявил, что, по его мнению, Вашингтону следует оценить, как будет развиваться ситуация.
"С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве", — добавил дипломат в интервью радиоведущему Тони Кацу.
Работать над двусторонними отношениями в Москве будет новый посол США Джон Салливан. Накануне стало известно, что он уже прибыл в российскую столицу на смену Джону Хантсману.
В российском МИД Салливана охарактеризовали как "высокопрофессионального, опытного дипломата".
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
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Новый посол США планирует играть в Москве в хоккей

Отставка правительства

В среду после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд изменений в Конституции, премьер Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку.
Владимир Путин предложил возглавить правительство главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.
На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума, после этого президент подписал указ о назначении.
Состав нового кабмина пока неизвестен. Мишустин планирует в апреле выступить перед депутатами и рассказать подробности нового курса правительства.
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
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"Поаккуратней, но лучше честно". Что предлагает стране Мишустин
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Формирование нового правительстваМайк ПомпеоГосударственный департамент СШАПравительство РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А действия России в отношении США уже изменились - уже опять накупили американских облигаций.
17 января, 19:25
MFMike Fauley
3052131060
Количество серого вещества в голове Помпео точно не изменится из-за смены правительства РФ.
17 января, 19:28
JCJonnJr Carter
73162004
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