Помпео прокомментировал смену правительства в России

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал смену кабинета министров в России и заявил, что, по его мнению, Вашингтону следует оценить, как будет развиваться ситуация.
"С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве", — добавил дипломат в интервью радиоведущему Тони Кацу.
Работать над двусторонними отношениями в Москве будет новый посол США Джон Салливан. Накануне стало известно, что он уже прибыл в российскую столицу на смену Джону Хантсману.
В российском МИД Салливана охарактеризовали как "высокопрофессионального, опытного дипломата".
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Отставка правительства
В среду после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд изменений в Конституции, премьер Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку.
Владимир Путин предложил возглавить правительство главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.
Состав нового кабмина пока неизвестен. Мишустин планирует в апреле выступить перед депутатами и рассказать подробности нового курса правительства.
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