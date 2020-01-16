Новый посол США Салливан в четверг прибудет в Россию

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. России. Джон Салливан , как ожидается, в четверг прибудет в Москву, где приступит к исполнению обязанностей посла США

В российском МИД ранее охарактеризовали Салливана как "высокопрофессионального, опытного дипломата" и отметили, что Москва будет рада с ним сотрудничать. В американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес". Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года завершил свою миссию в Москве и сейчас баллотируется в губернаторы штата Юта.

Второй после госсекретаря

Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США. Заместитель посла США в РФ Барт Горман ранее заявил, что выдвижение такого высокопоставленного представителя госдепа на пост посла в России говорит о том, что связям с Москвой в Вашингтоне придают большое значение.

"Его выдвижение является свидетельством того огромного значения, которое наше правительство придает отношениям с Россией. Впервые послом в России становится заместитель госсекретаря. Обычно происходит наоборот: посол становится заместителем госсекретаря или получает другую высокую должность в госдепартаменте. Иными словами, ситуация говорит сама за себя", - сказал Горман.

Политический назначенец

Джон Салливан, как и его предшественник на посту посла США в РФ Джон Хантсман, не является карьерным дипломатом. До прихода на работу в Государственный департамент США Салливан был партнером в юридической фирме Mayer Brown LLP и сопредседателем по ее делам, касающимся вопросов национальной безопасности. В 2010-2016 годах он являлся председателем правительственной консультативной комиссии по экономическим отношениям США с Ираком "Деловой диалог США - Ирак".

До 2009 года Салливан работал в должности заместителя министра торговли, а с 2005 по 2007-й год был главным юрисконсультом министерства торговли США. До того он был назначен заместителем главного юрисконсульта министерства обороны.

В администрации Джорджа Буша-старшего Салливан был советником помощника министра юстиции Майкла Люттига в канцелярии юрисконсульта министерства юстиции.

Уроженец Бостона, посол Салливан получил степень бакалавра в университете Брауна и степень юриста на юридическом факультете Колумбийского университета.

Посол новый, проблемы старые

Джон Салливан, вероятно, продолжит линию своего предшественника Джона Хантсмана, которая фактически совпадает с позицией президента США, рассказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.

"Салливан уже два года служит в Госдепе, то есть примерно с того же времени, что здесь находился посол Хантсман. Поэтому я не ожидаю каких-то резких изменений", - считает он.

Собеседник агентства также отметил, что новые чиновники в США очень последовательны в общении. "Они общаются с нами очень последовательно, то есть похоже по стилю, по направлению, высказываниям. Поэтому я ожидаю, что Салливан будет продолжать ту же линию, которой здесь придерживался Хантсман и которая фактически совпадает с мнением президента Трампа", - заключил глава AmCham.

Среди тем, которые требуют оперативного и тесного сотрудничества Москвы и Вашингтона, самым насущным остается вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. ДСНВ-3, подписанный в 2010 году, является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале 2021 года, и Россия на различных уровнях не перестает призывать Вашингтон к предметной дискуссии на эту тему, так как времени остается все меньше, тем более в условиях набирающей обороты предвыборной кампании в США. Пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон продлевать ДСНВ. Более того, президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Москвой, Пекином и Вашингтоном. КНР эту идею отвергла.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова "незамедлительно" до конца года принять решение о продлении договора без предварительных условий. Ожидалось, что какой-то ответ на эти сигналы прозвучит по итогам визита в США министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, однако американская сторона до сих пор держит паузу.

Другой актуальной проблемой двусторонних отношений остается вопрос российской дипсобственности в США и численности работников дипмиссий в каждой из стран.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Доступ в генконсульства для российских дипломатов закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

В начале этой недели замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что в Москве в ближайшее время ожидают развития ситуации вокруг российской дипсобственности в США. "Там работа ведётся. Насколько мне известно, юристы активно работают, прорабатывают, вопрос непростой, поскольку американская сторона даже в посещении нам отказывает... Я думаю, что в ближайшее время какая-то информация будет на эту тему", - заявил он.

Теплый прием

Посольство США в РФ заявило, что сразу по прибытии в Москву Салливан намерен "вручить верительные грамоты российскому правительству". Российская же сторона в ответ заявила, что "давно ждет его" и специально для нового посла "держит вашингтонскую погоду" в Москве.

"Россия давно его ждет. Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно, захочет ли Джон Салливан последовать примеру Джона Хантсмана и окунуться в российские реалии? Russia is waiting, Mr Sullivan. Take a deep dive!", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.