Постпред Великобритании при ООН надеется на успех конференции по Ливии

ООН, 17 янв – РИА Новости. Постпред Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс надеется, что на конференции по Ливии в Берлине удастся добиться прорыва, включая принятие коммюнике о прекращении огня.

"Мы надеемся, что при таком количестве лидеров там, мы сможем достичь договоренности по коммюнике о прекращении огня и по последующим шагам. Там будет много лидеров, включая президента (РФ Владимира) Путина, моего премьер-министра Бориса Джонсона и других. С таким числом лидеров, я надеюсь, они смогут добиться прорыва", - сказал Пирс РИА Новости.

В Москве в понедельник прошли переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии. Обсуждения продолжались шесть часов, но соглашение о перемирии так и не было подписано. Хафтар уехал из Москвы, взяв паузу. В Минобороны РФ заявили, что главным итогом переговоров по Ливии в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.

На прошлой неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, Саррадж заявлял, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.

Путин заявлял, что считает своевременной инициативу Германии провести международную конференцию по Ливии. Президент РФ отметил, что для достижения весомых результатов на конференции необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств. Принятые решения, подчеркнул он, должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами.