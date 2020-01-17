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Постпред Великобритании при ООН надеется на успех конференции по Ливии
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РИА Новости

Постпред Великобритании при ООН надеется на успех конференции по Ливии

19:19 17.01.2020
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс. Архивное фото
ООН, 17 янв – РИА Новости. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс надеется, что на конференции по Ливии в Берлине удастся добиться прорыва, включая принятие коммюнике о прекращении огня.
"Мы надеемся, что при таком количестве лидеров там, мы сможем достичь договоренности по коммюнике о прекращении огня и по последующим шагам. Там будет много лидеров, включая президента (РФ Владимира) Путина, моего премьер-министра Бориса Джонсона и других. С таким числом лидеров, я надеюсь, они смогут добиться прорыва", - сказал Пирс РИА Новости.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт
Вчера, 17:06
Генсек ЛАГ примет участие в конференции по Ливии в Берлине
Конференция по Ливии пройдет 19 января в Берлине. Мероприятие посетят президент РФ Владимир Путин, президент Турции Тайип Эрдоган, приглашение также получили глава ПНС Файез Саррадж, командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, представители США, Великобритании, Египта, ООН и ЕС.
В Москве в понедельник прошли переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии. Обсуждения продолжались шесть часов, но соглашение о перемирии так и не было подписано. Хафтар уехал из Москвы, взяв паузу. В Минобороны РФ заявили, что главным итогом переговоров по Ливии в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:07
Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине
На прошлой неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, Саррадж заявлял, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
Путин заявлял, что считает своевременной инициативу Германии провести международную конференцию по Ливии. Президент РФ отметил, что для достижения весомых результатов на конференции необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств. Принятые решения, подчеркнул он, должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Жозеп Боррель
Вчера, 16:52
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджКарен ПирсХалифа ХафтарБорис ДжонсонЕвросоюзВладимир ПутинМуаммар КаддафиВеликобританияЛивияТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
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