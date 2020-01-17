Комитет Совфеда направит Матвиенко доклад об изменениях в Конституцию

"Послание президента, особенно те вопросы, которые затрагивают госстроительство, организацию органов государственной власти и права граждан, находятся в центре внимания комитета. Мы продолжаем анализ текста послания, подготовим доклад в пределах своей компетенции и направим его председателю Совета Федерации Матвиенко", - отметил Клишас.