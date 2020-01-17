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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-17T18:04+0300
https://ria.ru/20200117/1563558538.html
Комитет Совфеда направит Матвиенко доклад об изменениях в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_0:259:3072:1987_1036x0_80_0_0_45a245b6a24276684a0f169bcbcb8f8f.jpg
РИА Новости

Комитет Совфеда направит Матвиенко доклад об изменениях в Конституцию

18:04 17.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству подготовит доклад, касающийся послания президента Федеральному собранию в части вопросов госстроительства и организации работы органов власти, и направит его спикеру верхней палаты Валентине Матвиенко, сообщил РИА Новости глава комитета, сопредседатель рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Андрей Клишас.
"Послание президента, особенно те вопросы, которые затрагивают госстроительство, организацию органов государственной власти и права граждан, находятся в центре внимания комитета. Мы продолжаем анализ текста послания, подготовим доклад в пределах своей компетенции и направим его председателю Совета Федерации Матвиенко", - отметил Клишас.
Он сообщил также, что проинформирует во вторник коллег по конституционному комитету о работе группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.
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Послание президента России Федеральному собраниюАндрей КлишасКонституция РФВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияПолитика
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