Комитет Совфеда направит Матвиенко доклад об изменениях в Конституцию

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству подготовит доклад, касающийся послания президента Федеральному собранию в части вопросов госстроительства и организации работы органов власти, и направит его спикеру верхней палаты Валентине Матвиенко, сообщил РИА Новости глава комитета, сопредседатель рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Андрей Клишас.
"Послание президента, особенно те вопросы, которые затрагивают госстроительство, организацию органов государственной власти и права граждан, находятся в центре внимания комитета. Мы продолжаем анализ текста послания, подготовим доклад в пределах своей компетенции и направим его председателю Совета Федерации Матвиенко", - отметил Клишас.
Он сообщил также, что проинформирует во вторник коллег по конституционному комитету о работе группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.