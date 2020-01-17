Синоптики предрекли россиянам "весну в середине зимы"

Девушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В ближайшие выходные на европейской территории В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода , характерная для начала марта. Об этом сообщается на сайте центра "Фобос"

Такую погоду на Восточно-Европейскую равнину принес обширный антициклон, сформировавшийся в теплой воздушной массе.

В Москве дневная температура составит от нуля до трех градусов тепла и будет сопровождаться переменной облачностью.

В Санкт-Петербурге солнце покажется лишь в субботу. В воскресенье небо снова затянут облака, усилится ветер и пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 2-5 градусов выше нуля.

"Атмосферный фронт проляжет через Русский Север с северо-запада на юго-восток. В Заполярье и на Приполярном Урале ожидаются морозы, южнее — оттепели", — отмечают специалисты.

В Нарьян-Маре и Печоре столбик термометра опустится до -15 градусов, пойдет небольшой снег. В Вологде и Архангельске будет около нуля, снег с дождем, сильная гололедица. В Сыктывкаре — до -4 градусов, небольшой снег.

В Черноземье ожидается солнечная, умеренно морозная погода — до 4 градусов ниже нуля.

В Поволжье также придет теплый антикциклон без существенных осадков. В Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске и Волгограде температура составит от -2 до +1, в Астрахани — 3-5 градусов тепла.

"Характер погоды на юге будет определять размытый атмосферный фронт. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, местами не исключены небольшие осадки", — говорится в сообщении.

В Ростове-на-Дону воздушные массы прогреются до 4 градусов, в Симферополе и Краснодаре — до 7 градусов, в Сочи — до 9 градусов.

На Урале из-за пониженного атмосферного давления местами пройдет небольшой снег, в Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле от -4 до -7 градусов.

Западная Сибирь также окажется во власти антициклона, временами будет солнечно, без осадков. В Омске и Новосибирске ожидается до -19 градусов.