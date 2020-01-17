Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T18:51+0300
https://ria.ru/20200117/1563558181.html
Синоптики предрекли россиянам "весну в середине зимы"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156356/05/1563560527_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_74ddea6c9fe54c9d8cd7b509dd7cf39c.jpg
РИА Новости

Синоптики предрекли россиянам "весну в середине зимы"

17:59 17.01.2020 (обновлено: 18:51 17.01.2020)
15741
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве
Девушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта. Об этом сообщается на сайте центра "Фобос".
Такую погоду на Восточно-Европейскую равнину принес обширный антициклон, сформировавшийся в теплой воздушной массе.
Москва. 16 января 2020
Вчера, 08:11
Погода в Москве в четверг побила рекорд 95-летней давности
В Москве дневная температура составит от нуля до трех градусов тепла и будет сопровождаться переменной облачностью.
В Санкт-Петербурге солнце покажется лишь в субботу. В воскресенье небо снова затянут облака, усилится ветер и пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 2-5 градусов выше нуля.
"Атмосферный фронт проляжет через Русский Север с северо-запада на юго-восток. В Заполярье и на Приполярном Урале ожидаются морозы, южнее — оттепели", — отмечают специалисты.
В Нарьян-Маре и Печоре столбик термометра опустится до -15 градусов, пойдет небольшой снег. В Вологде и Архангельске будет около нуля, снег с дождем, сильная гололедица. В Сыктывкаре — до -4 градусов, небольшой снег.
В Черноземье ожидается солнечная, умеренно морозная погода — до 4 градусов ниже нуля.
Теплая погода зимой
12 января, 07:30РИА Наука
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
В Поволжье также придет теплый антикциклон без существенных осадков. В Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске и Волгограде температура составит от -2 до +1, в Астрахани — 3-5 градусов тепла.
"Характер погоды на юге будет определять размытый атмосферный фронт. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, местами не исключены небольшие осадки", — говорится в сообщении.
В Ростове-на-Дону воздушные массы прогреются до 4 градусов, в Симферополе и Краснодаре — до 7 градусов, в Сочи — до 9 градусов.
На Урале из-за пониженного атмосферного давления местами пройдет небольшой снег, в Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле от -4 до -7 градусов.
Западная Сибирь также окажется во власти антициклона, временами будет солнечно, без осадков. В Омске и Новосибирске ожидается до -19 градусов.
На юге Дальнего Востока на границе между циклоном и антициклоном местами пройдет небольшой снег. Во Владивостоке температура составит 5-7 градусов ниже нуля, в Хабаровске до -18 градусов.
Дальнейшее потепление климата может привести к глобальной войне за ресурсы
25 июля 2019, 08:00РИА Наука
Ученые: потепление климата на четыре градуса может привести к мировой войне
62633318
Обсудить 4
Спортсмены и команды
Краснодар
ПоволжьеНижний НовгородМоскваПензаНовосибирскЧелябинскАстраханьНарьян-МарВолгоградАрхангельскСимферопольНижний ТагилОмскСочиСаранскХабаровскВладивостокВологдаЕкатеринбургРостов-на-ДонуСыктывкарПечораСанкт-ПетербургКазаньПогодаЦентр "Фобос"РоссияОбщество
Рекомендуем
Скрипачка Анастасия Чеботарева. Стоп-кадр видео
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты "бога Кузи"
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал смену правительства в России
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское в Москве. 17 января 2020
Синоптик рассказал, сколько в Москве продлится теплая погода
Продажа мяса
Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
Мишустин назначил нового руководителя ФНС
Джимми Медерс
В США убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина
Мизулина попросила проверить данные о ее якобы иностранном гражданстве
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Мировая лихорадка. Лавров раскрыл главные проблемы
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Зеленский не принял отставку премьера Гончарука
Шведский музыкант Dr. Alban
В Раде выясняют, почему посетившие Крым иностранцы находятся в Киеве
Самый маленький человечек в мире любит блондинок и хотдоги.
Умер самый маленький в мире человек
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Площадь Независимости в Киеве
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Принципиальная схема преобразования частоты света с помощью нанорезонатора
Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке
Смартфон
Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния