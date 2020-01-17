Синоптики предрекли россиянам "весну в середине зимы"

Такую погоду на Восточно-Европейскую равнину принес обширный антициклон, сформировавшийся в теплой воздушной массе.
В Москве дневная температура составит от нуля до трех градусов тепла и будет сопровождаться переменной облачностью.
В Санкт-Петербурге солнце покажется лишь в субботу. В воскресенье небо снова затянут облака, усилится ветер и пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 2-5 градусов выше нуля.
"Атмосферный фронт проляжет через Русский Север с северо-запада на юго-восток. В Заполярье и на Приполярном Урале ожидаются морозы, южнее — оттепели", — отмечают специалисты.
В Нарьян-Маре и Печоре столбик термометра опустится до -15 градусов, пойдет небольшой снег. В Вологде и Архангельске будет около нуля, снег с дождем, сильная гололедица. В Сыктывкаре — до -4 градусов, небольшой снег.
В Черноземье ожидается солнечная, умеренно морозная погода — до 4 градусов ниже нуля.
12 января, 07:30РИА НаукаУченые объяснили резкое потепление климата в России
В Поволжье также придет теплый антикциклон без существенных осадков. В Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске и Волгограде температура составит от -2 до +1, в Астрахани — 3-5 градусов тепла.
"Характер погоды на юге будет определять размытый атмосферный фронт. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, местами не исключены небольшие осадки", — говорится в сообщении.
В Ростове-на-Дону воздушные массы прогреются до 4 градусов, в Симферополе и Краснодаре — до 7 градусов, в Сочи — до 9 градусов.
На Урале из-за пониженного атмосферного давления местами пройдет небольшой снег, в Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле от -4 до -7 градусов.
Западная Сибирь также окажется во власти антициклона, временами будет солнечно, без осадков. В Омске и Новосибирске ожидается до -19 градусов.
На юге Дальнего Востока на границе между циклоном и антициклоном местами пройдет небольшой снег. Во Владивостоке температура составит 5-7 градусов ниже нуля, в Хабаровске до -18 градусов.