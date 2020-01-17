Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T16:23+0300
https://ria.ru/20200117/1563551438.html
Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине
https://cdn22.img.ria.ru/images/156328/78/1563287810_0:66:3027:1769_1036x0_80_0_0_d90652e3016f10481f77c2a7c84280cc.jpg
РИА Новости

Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине

16:23 17.01.2020
423
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы, связанные с международной конференцией по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее стало известно, что Путин примет участие в данной конференции.
"По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января", - говорится в сообщении.
Конференция пройдет 19 января в Берлине. Мероприятие также посетят президент Турции Тайип Эрдоган, приглашение получили глава ПНС Файез Саррадж, командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, представители США, Великобритании, Египта, ООН и ЕС.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Вчера, 15:38
Маршал Хафтар написал письмо Путину
В Москве в понедельник прошли переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии. Обсуждения продолжались шесть часов, но соглашение о перемирии так и не было подписано. Хафтар уехал из Москвы, взяв паузу. В Минобороны РФ заявили, что главным итогом переговоров по Ливии в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.
На прошлой неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 13:41
Россия готова к контактам с Турцией по Ливии, заявили в МИД
В минувшую субботу после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер заявил, что считает своевременной инициативу Германии провести международную конференцию по Ливии. Путин отметил, что для достижения весомых результатов на конференции, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств. Главное, по его словам, принятые решения должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
МИД в Москве
Вчера, 09:27
Берлинская конференция по Ливии может стать успешной, считают в МИД
600001
Обсудить 0
Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзАнгела МеркельВладимир ПутинМуаммар КаддафиГерманияЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой обвинил МИД Польши в исторической безграмотности
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас опроверг сообщения о виде на жительство в Швейцарии
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Пользователи твиттера вынудили МИД Германии извиниться за шутку
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время встречи
Источник: в России допускают возможность встречи с Хафтаром в Берлине
Сайед Али Хаменеи
В Иране проходят шествия в поддержку правительства
Жозеп Боррель
Боррель не исключил военную миссию ЕС для реализации перемирия в Ливии
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт
Генсек ЛАГ примет участие в конференции по Ливии в Берлине
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Хафтар осудил меморандум Турции с Сарраджем, сообщил источник
Мясоперерабатывающий завод
Китай открыл свой рынок для российской говядины
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" будет летать в Тегеран по утрам в целях безопасности
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Халифа Хафтар назвал себя пацифистом
Джимми Медерс
В США убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния