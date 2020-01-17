Объявившего об отставке премьера Украины освистали в Раде

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Подавшего в отставку премьер-министра Подавшего в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука освистали после выступления перед депутатами Рады . Видео с заседания украинского парламента опубликовал телеканал ZIK

Гончарук с трибуны Рады объявил, что в соответствии с конституцией написал заявление об отставке и ожидает его скорого внесения в парламент. Свое решение он объяснил тем, что уважает президента Владимира Зеленского.

"Для нас принципиально иметь стопроцентное доверие внутри команды", — сказал премьер.

Он добавил, что правительство продолжит работать, пока президент не примет решение о его отставке, а также поблагодарил фракцию "Слуга народа".

После этого в зале начался шум и возмущения. Оппозиционные депутаты требовали объяснений, но спикер Рады Дмитрий Разумков объявил, что времени для вопросов нет. В ответ на это некоторые парламентарии начали скандировать "Ганьба!" и свистеть, а другие и присутствовавшие на заседании министры стали хлопать.

Скандал вокруг украинского премьера

На днях на Youtube-канале "Как обмануть президента" появился аудиоролик, как предполагается, с неформального декабрьского совещания премьера с членами кабмина и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове".

Сегодня утром Гончарук сообщил, что передал Зеленскому заявление об отставке. Он не стал отрицать подлинность аудиозаписи, однако утверждает, что она была смонтирована.