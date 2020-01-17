Слуцкий призвал ЕС не замалчивать ситуацию со Sputnik Эстония

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ситуация с сотрудниками Ситуация с сотрудниками Sputnik Эстония не должна замалчиваться на общеевропейском уровне, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

На пресс-конференции в пятницу и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Таллина в отношении сотрудников Sputnik Эстония возмутительны, а бездействие Евросоюза по этому вопросу налагает очередное пятно на репутации ЕC.

"Ситуация с сотрудниками Sputnik в Эстонии – за гранью всех норм морали и права. Это откровенный русофобский шантаж со стороны власти. Аргументация не выдерживает никакой критики. Так же, как не выдерживает критики отсутствие реакции со стороны структур Евросоюза. Такие вещи являются прямым нарушением прав человека и свободы слова и не должны замалчиваться на общеевропейском уровне", - сказал Слуцкий.

Он выразил уверенность в том, что делегация РФ на всех межпарламентских площадках – Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ - будет говорить о недопустимости подобных действий в отношении СМИ.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в четверг заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза, не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.