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Медиавойны
2020-01-17T23:41+0300
https://ria.ru/20200117/1563547344.html
Слуцкий призвал ЕС не замалчивать ситуацию со Sputnik Эстония
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РИА Новости

Слуцкий призвал ЕС не замалчивать ситуацию со Sputnik Эстония

15:22 17.01.2020 (обновлено: 23:41 17.01.2020)
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© Sputnik / Вадим АнцуповБлокнот с символикой информационного агентства Sputnik
Блокнот с символикой информационного агентства Sputnik
© Sputnik / Вадим Анцупов
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ситуация с сотрудниками Sputnik Эстония не должна замалчиваться на общеевропейском уровне, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
На пресс-конференции в пятницу и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Таллина в отношении сотрудников Sputnik Эстония возмутительны, а бездействие Евросоюза по этому вопросу налагает очередное пятно на репутации ЕC.
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16 января, 18:38
Лукашевич осудил отсутствие реакции ЕС в ситуации со Sputnik Эстония
"Ситуация с сотрудниками Sputnik в Эстонии – за гранью всех норм морали и права. Это откровенный русофобский шантаж со стороны власти. Аргументация не выдерживает никакой критики. Так же, как не выдерживает критики отсутствие реакции со стороны структур Евросоюза. Такие вещи являются прямым нарушением прав человека и свободы слова и не должны замалчиваться на общеевропейском уровне", - сказал Слуцкий.
Он выразил уверенность в том, что делегация РФ на всех межпарламентских площадках – Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ - будет говорить о недопустимости подобных действий в отношении СМИ.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
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Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в четверг заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза, не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
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16 января, 18:23
Охота на ведьм
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