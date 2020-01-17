Премьер-министр Украины объяснил решение подать в отставку

По его словам, таким образом он хотел заслужить и подтвердить доверие президента Владимира Зеленского.

"Мы одна команда. Мы пришли во власть и менять страну благодаря этому человеку — благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на сто процентов", — сказал Гончарук.

Он пояснил, что правительство продолжит работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кому из команды следует работать на тех или иных позициях.

Скандал вокруг украинского премьера

На днях на Youtube-канале под названием "Как обмануть президента" появился аудиоролик, как предполагается, с неформального декабрьского совещания премьера с министрами и главами некоторых ведомств. Там звучат нелестные фразы о Владимире Зеленском — в частности Гончарук якобы заявил, что у президента Украины "примитивное понимание экономических процессов".

Сегодня утром Гончарук сообщил, что передал Зеленскому заявление об отставке. Он не стал отрицать подлинность аудиозаписи, однако утверждает, что она была смонтирована.