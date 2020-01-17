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Премьер-министр Украины объяснил решение подать в отставку
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РИА Новости

Премьер-министр Украины объяснил решение подать в отставку

14:16 17.01.2020 (обновлено: 15:46 17.01.2020)
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© Фото : страница Алексея Гончарука в FacebookАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© Фото : страница Алексея Гончарука в Facebook
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе выступления в Верховной раде объяснил свое решение подать в отставку.
По его словам, таким образом он хотел заслужить и подтвердить доверие президента Владимира Зеленского.
"Мы одна команда. Мы пришли во власть и менять страну благодаря этому человеку — благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на сто процентов", — сказал Гончарук.
Он пояснил, что правительство продолжит работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кому из команды следует работать на тех или иных позициях.
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Скандал вокруг украинского премьера

На днях на Youtube-канале под названием "Как обмануть президента" появился аудиоролик, как предполагается, с неформального декабрьского совещания премьера с министрами и главами некоторых ведомств. Там звучат нелестные фразы о Владимире Зеленском — в частности Гончарук якобы заявил, что у президента Украины "примитивное понимание экономических процессов".
Сегодня утром Гончарук сообщил, что передал Зеленскому заявление об отставке. Он не стал отрицать подлинность аудиозаписи, однако утверждает, что она была смонтирована.
Алексей Гончарук возглавляет украинский кабмин с 29 августа прошлого года. До этого занимал пост замглавы офиса президента.
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УкраинаАлексей ГончарукСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Как бы это покорректней сказать. В общем нам по................. ну или до ........!
17 января, 14:22
Д Денис Хорошев
1021000
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