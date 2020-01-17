Лавров назвал ситуацию вокруг Sputnik Эстония пятном на репутации ЕС

"Что касается конкретных действий в отношении Sputnik — я считаю, это возмутительно. Мы повседневно требуем реакции от ОБСЕ. Какая-то прозвучала тирада, осуждающая более-менее, от Совета Европы. Обращаем внимание Евросоюза, что это их члены выступают по вопросам, которые идут вразрез с декларируемыми, защищаемыми ценностями Европы. То, что ЕС ничего не может сделать, — это очередное пятно на репутации ЕС. Таких пятен мы уже немало видели", — сказал он.