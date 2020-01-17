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Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2020-01-17T14:41+0300
https://ria.ru/20200117/1563536983.html
Лавров назвал ситуацию вокруг Sputnik Эстония пятном на репутации ЕС
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РИА Новости

Лавров назвал ситуацию вокруг Sputnik Эстония пятном на репутации ЕС

12:53 17.01.2020 (обновлено: 14:41 17.01.2020)
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© SputnikБаннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
© Sputnik
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бездействие в ситуации со Sputnik Эстония оставляет очередное пятно на репутации Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.
"Что касается конкретных действий в отношении Sputnik — я считаю, это возмутительно. Мы повседневно требуем реакции от ОБСЕ. Какая-то прозвучала тирада, осуждающая более-менее, от Совета Европы. Обращаем внимание Евросоюза, что это их члены выступают по вопросам, которые идут вразрез с декларируемыми, защищаемыми ценностями Европы. То, что ЕС ничего не может сделать, — это очередное пятно на репутации ЕС. Таких пятен мы уже немало видели", — сказал он.
В декабре стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от Департамента полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбудить против них уголовные дела, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА "Россия сегодня". Свои действия Таллин обосновал тем, что выполняет санкции, которые ЕС ввел в марте 2014 года против некоторых российских физических и юридических лиц, в том числе гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Однако самого агентства эти меры не касаются.
В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
15 января, 23:52Медиавойны
Глава Sputnik Эстония назвала давление властей на агентство цензурой
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все, чтобы поддержать Sputnik при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал принять ответные меры.
Представитель ОБСЕ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ, и призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений работы журналистов. При этом он подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияSputnikСергей ЛавровЭстонияТаллинВ мире
Популярные комментарии
Правильно, хотя.....на пятне пятна не видно :)
17 января, 13:31
АБАлександр Белый
1230002
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