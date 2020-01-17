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Гончарук приехал в Раду на час вопросов к правительству
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РИА Новости

Гончарук приехал в Раду на час вопросов к правительству

12:38 17.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, подавший в отставку, приехал в Верховную раду после совещания с президентом Владимиром Зеленским.
Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Он не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована. Ранее глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Гончарук находится на совещании с Зеленским.
Как следует из трансляции телеканала "Рада", Гончарук прибыл на заседание Рады, где проходит час вопросов к правительству. Премьер улыбается и общается с депутатами.
Согласно процедуре, заявление об отставке премьер должен подать на рассмотрение Верховной рады. Для ее удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка премьер-министра влечёт за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.
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Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.
Верховной рада Украины назначила Гончарука премьером 29 августа 2019 года. До этого Гончарук занимал пост замглавы офиса президента.
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