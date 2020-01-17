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"Час вопросов к правительству" отменили после заявления Гончарука
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РИА Новости

"Час вопросов к правительству" отменили после заявления Гончарука

11:43 17.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил об отмене традиционного "Часа вопросов к правительству" в парламенте после заявления премьера Алексея Гончарука об отставке.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Он не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.
"Вы все знаете, что премьер Украины написал обращение к президенту Украины, и сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня как такового "Часа вопросов к кабмину" не будет", - сказал Разумков, открывая заседание парламента. При этом он сообщил, что глава МИД Украины Вадим Пристайко ответит на вопросы депутатов.
По требованию двух фракций спикер объявил перерыв на 30 минут в работе Рады для проведения политических консультаций.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 10:41
Зеленский получил заявление премьера Украины об отставке
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.
Верховной рада Украины назначила Гончарука премьером 29 августа 2019 года. До этого Гончарук занимал пост замглавы офиса президента.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
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