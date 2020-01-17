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"Повторюшки": Соловьев оценил решение премьера Украины уйти в отставку
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РИА Новости

"Повторюшки": Соловьев оценил решение премьера Украины уйти в отставку

11:19 17.01.2020 (обновлено: 11:43 17.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев иронично прокомментировал решение премьер-министра Украины Алексея Гончарука написать заявление об отставке.
"Повторюшки… Чего только не сделают, лишь бы вернуться в повестку наших ТВ шоу", - отметил Соловьев в телеграм-канале.
В пятницу утром Гончарук сообщил на своей странице в Facebook, что написал заявление об отставке и передал его президенту Украины с правом внесения в парламент.
Ранее на Youtube-канале с названием "Как обмануть президента" были опубликованы аудиоролики с, предположительно, неформального декабрьского совещания премьера с министрами и главами некоторых ведомств. Там звучат нелестные фразы о Владимире Зеленском, в частности, Гончарук якобы заявил, что у президента Украины "примитивное понимание экономических процессов".
Телеведущий Владимир Соловьев
11 декабря 2019, 03:08
Соловьев ответил на упреки Зеленского
48191026
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Соловьев, в каждой бочке затычка. Его преклонение президенту,уже задолбало. Ургант forever
17 января, 11:26
Артем Heccrbq
3000115
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