"Повторюшки": Соловьев оценил решение премьера Украины уйти в отставку

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев иронично прокомментировал решение премьер-министра Украины Алексея Гончарука написать заявление об отставке.
"Повторюшки… Чего только не сделают, лишь бы вернуться в повестку наших ТВ шоу", - отметил Соловьев в телеграм-канале.
В пятницу утром Гончарук сообщил на своей странице в Facebook, что написал заявление об отставке и передал его президенту Украины с правом внесения в парламент.
Ранее на Youtube-канале с названием "Как обмануть президента" были опубликованы аудиоролики с, предположительно, неформального декабрьского совещания премьера с министрами и главами некоторых ведомств. Там звучат нелестные фразы о Владимире Зеленском, в частности, Гончарук якобы заявил, что у президента Украины "примитивное понимание экономических процессов".
11 декабря 2019, 03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского