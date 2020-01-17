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Ядерные технологии
2020-01-17T13:10+0300
https://ria.ru/20200117/1563522333.html
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
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РИА Новости

Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

07:22 17.01.2020 (обновлено: 13:10 17.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Соответствующее постановление от 15 января, подпись под которым поставил Дмитрий Медведев накануне ухода с поста премьер-министра, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
25 декабря 2019, 22:01Сказано в эфире
Эксперт об испытании нового ледокола: мы сохраняем лидерство в Арктике"Балтийский завод" провел испытания атомного ледокола "Арктика". Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Владимир Карякин, ледоколы проекта 22220 продолжат обеспечивать лидерство России в Арктике.
В среду Медведев заявил Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
Судя по опубликованному документу, заказчиком строительства ледокола мощностью 120 МВт выступает госкорпорация "Росатом". Застройщиком значится ФГУП "Атомфлот".
В постановлении указано, что атомный ледокол проекта 10510 "Лидер" должен быть введен в эксплуатацию в 2027-м.
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США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
Ранее сообщалось, что атомоходы проекта 10510 "Лидер", задуманные как самые мощные в мире атомные ледоколы, будет строить судостроительный комплекс "Звезда", создаваемый консорциумом во главе с "Роснефтью" на базе одноименного дальневосточного завода.
Планируется построить три ледокола "Лидер". Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.
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Новый премьер-министр

В четверг Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. До этого Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
Мишустин заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе кабмина.
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Обсудить 184
Ядерные технологииНаучно-производственное предприятие "Звезда"АтомфлотМихаил МишустинДмитрий МедведевРоснефтьГосдума РФРосатомВладимир ПутинБезопасностьЭкономика
Популярные комментарии
Хотя я думаю там всё проще откаты по карманам будут не хуже чем с космодрома восточный
17 января, 07:33
GAGasan Abdurahban ibn hatab
78125368
А сли кто-то другой решит уйти вот так, так там и Курилы японскими станут и проголосуют все опять за и никого против
17 января, 07:35
GAGasan Abdurahban ibn hatab
36213483
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