Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Соответствующее постановление от 15 января, подпись под которым поставил Дмитрий Медведев накануне ухода с поста премьер-министра, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
25 декабря 2019, 22:01Сказано в эфиреЭксперт об испытании нового ледокола: мы сохраняем лидерство в Арктике"Балтийский завод" провел испытания атомного ледокола "Арктика". Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Владимир Карякин, ледоколы проекта 22220 продолжат обеспечивать лидерство России в Арктике.
В среду Медведев заявил Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
В постановлении указано, что атомный ледокол проекта 10510 "Лидер" должен быть введен в эксплуатацию в 2027-м.
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Ранее сообщалось, что атомоходы проекта 10510 "Лидер", задуманные как самые мощные в мире атомные ледоколы, будет строить судостроительный комплекс "Звезда", создаваемый консорциумом во главе с "Роснефтью" на базе одноименного дальневосточного завода.
Планируется построить три ледокола "Лидер". Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.
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Новый премьер-министр
В четверг Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. До этого Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
Мишустин заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе кабмина.