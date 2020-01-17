Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

Эксперт об испытании нового ледокола: мы сохраняем лидерство в Арктике "Балтийский завод" провел испытания атомного ледокола "Арктика". Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Владимир Карякин, ледоколы проекта 22220 продолжат обеспечивать лидерство России в Арктике.