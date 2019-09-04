Верфь "Звезда" готова приступить к строительству атомного ледокола "Лидер"

Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса "Звезда" в городском округе Большой Камень в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Судоверфь "Звезда" на сегодняшний день готова приступить к строительству атомного ледокола "Лидер", говорится в материалах "Роснефти" к визиту президента РФ Владимира Путина и президента Индии Нарендры Моди на ССК "Звезда".

"На сегодняшний день ССК "Звезда" готова приступить к строительству самого большого и мощного атомного ледокола в мире "Лидер". За счет увеличенной ширины "Лидер" сможет круглогодично проводить караваны судов по Северному морскому пути", - говорится в материалах.

Росатом - государственный заказчик строительства атомного ледокола проекта "Лидер". Строить атомоход будет приморский судостроительный комплекс "Звезда".

Атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего планируется построить три ледокола "Лидер".

Стоимость головного ледокола - около 127 миллиардов рублей, его планируется построить в 2020-2027 годах.