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РИА Новости
Ядерные технологии

Верфь "Звезда" готова приступить к строительству атомного ледокола "Лидер"

12:44 04.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкТяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса "Звезда" в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Тяжелый достроечный стапель судостроительного комплекса Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
© РИА Новости / Андрей Станавов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Судоверфь "Звезда" на сегодняшний день готова приступить к строительству атомного ледокола "Лидер", говорится в материалах "Роснефти" к визиту президента РФ Владимира Путина и президента Индии Нарендры Моди на ССК "Звезда".
"На сегодняшний день ССК "Звезда" готова приступить к строительству самого большого и мощного атомного ледокола в мире "Лидер". За счет увеличенной ширины "Лидер" сможет круглогодично проводить караваны судов по Северному морскому пути", - говорится в материалах.
Росатом - государственный заказчик строительства атомного ледокола проекта "Лидер". Строить атомоход будет приморский судостроительный комплекс "Звезда".
Атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего планируется построить три ледокола "Лидер".
Стоимость головного ледокола - около 127 миллиардов рублей, его планируется построить в 2020-2027 годах.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Ядерные технологииНаучно-производственное предприятие "Звезда"РосатомЭкономика
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