Историк рассказал о подвигах солдат при освобождении Варшавы

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Директор Директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал РИА Новости о подвигах советских и польских солдат при освобождении Варшавы от фашистов в 1945 году.

Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).

"Освобождение Варшавы началось 12 января 1945 года, сломить сопротивление немецкого гарнизона удалось за пять дней благодаря массовому героизму военнослужащих Красной армии и Войска Польского. Это была потрясающе проведенная операция, хотя она была не полностью подготовлена, поскольку началась на восемь дней раньше запланированного срока. Спасали союзников, которые находились в кризисной ситуации из-за давления немецких войск на западном направлении. Поэтому Черчилль попросил начать операцию раньше, чтобы отвлечь силы немецкой армии ", – сказал Мягков.

Историк напомнил о подвиге первого батальона 215-го полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии, которому с ходу удалось преодолеть три линии вражеских траншей. Это был единственный случай за всю историю Великой Отечественной войны с присвоением почетного наименования батальон Славы.

Мягков отметил большой вклад в освобождение Варшавы Войска Польского. "В 1943 году из польских граждан и граждан СССР-поляков по происхождению была сформирована дивизия имени Тадеуша Костюшко, которая первый раз в 1943 году приняла участие в боях на территории Восточной Белоруссии. Потом на ее базе образовалась первая армия. Эти польские соединения в составе Красной армии участвовали в боях на территории Советского Союза, освобождали Польшу и брали Берлин. Это были очень боеспособные части", - сказал директор РВИО.

Раньше и меньшей кровью

По мнению Мягкого, Варшаву и Польшу в целом могли бы освободить раньше и меньшей кровью, если бы не восстание, которое началось в столице 1 августа 1944 года.

"Красная армия начала освобождать территорию Польши летом 1944 года. 17-18 июля 1944 года войска первого Украинского, первого Белорусского фронтов пересекли границу, были взяты под контроль ряд важных населенных пунктов. Но когда они стали двигаться по направлению к Варшаве, немцы нанесли мощный контрудар. На это направление были переброшены элитные германские соединения, в том числе танковые "Великая Германия", третья танковая дивизия СС "Мертвая голова", "Герман Геринг", поэтому советские войска были вынуждены перейти к обороне", - утверждает историк.

"Именно в это время лондонское иммигрантское правительство Польши отдало приказ подпольной Армии Крайовой начать восстание в Варшаве. Это была попытка в политических интересах использовать промежуток времени, когда немецкие войска отступают, а советские еще не заняли город. Планировалось в крупных населенных пунктах создать органы гражданской администрации, госбезопасности, полиции и диктовать свои условия Советскому Союзу", - сказал Мягков.

Он напомнил, что это была не первая такая попытка - ранее по такому же сценарию поляки действовали летом 1944 года, когда Армия Краева пыталась захватить Вильнюс перед наступающей Красной армией. Тогда тоже не получилось.

"Восстание в Варшаве не было подготовлено. В городе находилось около 40 тысяч польских бойцов, вооружен был только каждый третий. В лучшем случае это были карабины, а так - пистолеты и бутылки с зажигательной смесью", - рассказывает Мягков.

"В первый день восстания стало понятно, что немцы обладают подавляющим преимуществом во всех компонентах. Осознав безысходность своего положения, повстанцы обратились в Лондон, чтобы те потребовали от Сталина нанести вспомогательный удар. Нужно обратить внимание на тот факт, что раньше командование Красной армией даже не уведомили о начале восстания. В то же время сегодня открыты документы, которые свидетельствуют, что командование девятой немецкой армии, которая отвечала за оборону Варшавы, знало о подготовке этого восстания", - сказал историк.

По его словам, жители Варшавы, осознав, что восстание не подготовлено и не скоординировано с Красной армией, осудили руководство Армии Крайовой.

"Между Армией Крайовой и Красной армией, мягко говоря, существовало множество противоречий. Открытые документы показывают, что только за август-ноябрь 1944 года "крайовцы" убили около 200 советских солдат и офицеров. Есть документальные свидетельства, что советские военнопленные, которые сбегали из немецкого плена и присоединялись к подпольной Армии Крайовой, подвергались репрессиям", - заявляет Мягков.

Мягков отмечает, что даже несмотря на то, что Армия Крайова фактически воевала против Красной армии, было решено помочь, поскольку восстание позиционировалось как антифашистское.

"В сентябре был организован прямой лобовой удар по польской столице. К 14-15 сентября был освобожден пригород Варшавы - Прага, неоднократно предпринимались попытки захватить плацдармы на левом берегу Вислы. Но советские понесли многотысячные потери и были остановлены" - утверждает директор РВИО.

"Одних героических усилий было недостаточно, немцы на тот момент еще были слишком сильны. Нужно учитывать, что до этого Красная армия прошла 500 километров, освобождая в тяжелых боях Белоруссию, большинство частей потеряли до 50% личного состава. Потери техники составляли до 70%. Возможностей, чтобы с ходу освободить Варшаву, просто не было ", - заявил историк.

По его словам, советские войска пытались наладить связь и взаимодействие с руководством восстания, но представители Армии Крайовой отказывалась идти на сотрудничество. Тем не менее советская авиация стала сбрасывать в те районы, которые были заняты повстанцами, вооружение, боеприпасы и продовольствие.

"Немцы в этот момент жестоко и методично подавляли восстание, одновременно уничтожая город. Они специально стали взрывать квартал за кварталом, особенно старый город. В результате 85% исторических зданий Варшавы были полностью уничтожены, 90% памятников стерто с лица земли. Катастрофичными были людские потери - 15 тысяч повстанцев погибло. Практически было истреблено мирное население, по современным данным, погибло от 130 до 200 тысяч варшавян. Остальные были заключены в концентрационные лагеря либо увезены на работы в Германию", - сказал Мягков.

Информационная война длиной 75 лет

"Поразительно, но во всех этих бедах обвинили Красную армию. Сразу прозвучали обвинения, что Красная армия подошла к Варшаве и намеренно не стала ее штурмовать, пока немцы не расправились с восставшими. Таким образом, после подавления восстания и началась информационная война, которая продолжается до сих пор. Не берется в расчет даже то, что в качестве доказательств представлены дипломатические документы, переписка Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. Есть оперативные документы, которые подтверждают, какие тяжелые бои вела Красная армия и какие катастрофические потери несла ", - заявил директор РВИО.

"Завершить освобождение Варшавы удалось спустя четыре месяца. Во главе советских прорывных частей шли 47-я, 61-я, 69-я и первая армия Войска Польского. Им пришлось преодолевать очень сильную многоэшелонированную оборону. После того, как в бой была введена вторая танковая армия, немцы осознали, что они могут быть окружены, и оставили позиции. Семнадцатого января утром бойцы второй пехотной дивизии Войска Польского вступили в Варшаву. Польские солдаты плакали, когда увидели свою разрушенную столицу", - рассказал Мягков.

Мягков напомнил, что остальная территория Польши была освобождена в феврале-апреле 1945 года.

"Варшава восстанавливалась при финансовой помощи Советского Союза. Доходило до того, что красноармейцы помогали польским крестьянам сажать хлеб и собирать урожай. К сожалению, в Польше об этом забыли, сегодня официальные власти Польши проводят открытую русофобскую политику и сносят памятники солдатам-освободителям. Это историческое беспамятство, такая политика ведет в исторический тупик", - считает директор РВИО.

Мягков напомнил, что Польша была оккупирована немцами в 1939 году и более пяти лет находилась в жесточайшей нацистской оккупации.