Рассекреченные документы показали, как гитлеровцы отступали из Варшавы

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Гитлеровские войска, отступая из Гитлеровские войска, отступая из Варшавы в январе 1945 года, целиком разрушили несколько кварталов города, в том числе уничтожив объекты культурного наследия, следует из рассекреченных исторических документов, представленных в пятницу в специальном разделе сайта Минобороны РФ к 75-летию освобождения польской столицы.

"Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного не поврежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков", – говорится в политдонесении в главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота СССР.

Согласно документу, прямо на улицах Варшавы возникли могильные холмы, на которых были захоронены до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков.

Варшава была освобождена советскими войсками 17 января 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции. Освобождение Варшавы позволило Красной Армии существенно продвинуться к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей. Президиум Верховного совета СССР учредил медаль "За освобождение Варшавы", которой были удостоены свыше 690 тысяч участников боев за столицу Польши.

После освобождения левобережная часть Варшавы лежала в руинах. Было разрушено 84% жилого фонда, материальные потери были оценены в 2,5 миллиарда долларов.

По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысяч солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.