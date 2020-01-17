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2020-01-17T04:38+0300
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Рассекреченные документы показали, как гитлеровцы отступали из Варшавы
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РИА Новости

Рассекреченные документы показали, как гитлеровцы отступали из Варшавы

04:38 17.01.2020
48353
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСолдаты на улице Варшавы
Солдаты на улице Варшавы
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Солдаты на улице Варшавы. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Гитлеровские войска, отступая из Варшавы в январе 1945 года, целиком разрушили несколько кварталов города, в том числе уничтожив объекты культурного наследия, следует из рассекреченных исторических документов, представленных в пятницу в специальном разделе сайта Минобороны РФ к 75-летию освобождения польской столицы.
"Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного не поврежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков", – говорится в политдонесении в главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота СССР.
Согласно документу, прямо на улицах Варшавы возникли могильные холмы, на которых были захоронены до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков.
Варшава была освобождена советскими войсками 17 января 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции. Освобождение Варшавы позволило Красной Армии существенно продвинуться к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей. Президиум Верховного совета СССР учредил медаль "За освобождение Варшавы", которой были удостоены свыше 690 тысяч участников боев за столицу Польши.
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После освобождения левобережная часть Варшавы лежала в руинах. Было разрушено 84% жилого фонда, материальные потери были оценены в 2,5 миллиарда долларов.
По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысяч солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.
Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".
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Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПольшаВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Кому же пришло в голову засекретить подвиг советских солдат?
17 января, 05:49
vyachnick Новиков
1900102
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