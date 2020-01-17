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Архивные документы показали убийства фашистами англичан и американцев
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РИА Новости

Архивные документы показали убийства фашистами англичан и американцев

04:26 17.01.2020 (обновлено: 06:32 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КапустянскийНемецко-фашистские концлагеря Треблинка
Немецко-фашистские концлагеря Треблинка
© РИА Новости / Александр Капустянский
Немецко-фашистские концлагеря Треблинка. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Не менее 500 англичан и американцев были убиты в лагере смерти Треблинка в Польше во время Второй мировой войны, следует из рассекреченных документов, которые Минобороны России опубликовало к 75-летию освобождения Варшавы.
"После командировки в лагерь смерти Треблинка, который был создан в июле 1942 года между Варшавой и Белостоком, корреспондент армейской газеты "За Родину" докладывал начальнику политотдела 70-й армии, что наряду с евреями, цыганами, поляками и другими в "душегубке" умертвили не менее 500 англичан и американцев", - говорится в документе.
"Из рассказов ясно, что в июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена. Вывешены были объявления, в которых указывалось, что немцы договорились с союзниками об обмене англичан и американцев на немецких военнопленных. При это крупно подчеркивалось, что за каждого англичанина или американца союзники отдают двух немцев. Англичанам и американцам гарантировалось возвращение на родину", - сообщается в докладе.
Однако, как отмечается, собравшихся отправили в лагерь, куда ранее были свезены все евреи. Там англичане и американцы "были наравне с тысячами других немедленно направлены в т.н. баню, где и умерщвлены".
Капитан Николай Акишин
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Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПольшаВеликобританияСШАВаршаваВ мире
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