Архивные документы показали убийства фашистами англичан и американцев

"После командировки в лагерь смерти Треблинка, который был создан в июле 1942 года между Варшавой и Белостоком, корреспондент армейской газеты "За Родину" докладывал начальнику политотдела 70-й армии, что наряду с евреями, цыганами, поляками и другими в "душегубке" умертвили не менее 500 англичан и американцев", - говорится в документе.

"Из рассказов ясно, что в июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена. Вывешены были объявления, в которых указывалось, что немцы договорились с союзниками об обмене англичан и американцев на немецких военнопленных. При это крупно подчеркивалось, что за каждого англичанина или американца союзники отдают двух немцев. Англичанам и американцам гарантировалось возвращение на родину", - сообщается в докладе.