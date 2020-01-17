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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-17T02:25+0300
https://ria.ru/20200117/1563520311.html
Жириновский объяснил, почему при Мишустине Россия совершит рывок
https://cdn24.img.ria.ru/images/155072/77/1550727792_0:147:2566:1590_1036x0_80_0_0_8b147d4309ceaf21453fa8acec721064.jpg
РИА Новости

Жириновский объяснил, почему при Мишустине Россия совершит рывок

02:25 17.01.2020
266314
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Опыт эффективной деятельности нового премьер-министра Михаила Мишустина на посту главы ФНС может позволить России совершить серьезный рывок в развитии. Об этом написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter.
В четверг Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. До этого Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
Руководитель ЛДПР уверен, что у Мишустина есть все шансы добиться успеха на новой должности.

"При хорошей налоговой системе государство быстрее получает доходы и эффективнее распределяет расходы. Если новый премьер (Михаил Мишустин. – Прим. ред.) как в ФНС оцифрует экономику и социалку, страна совершит серьезный рывок вперед", – считает Жириновский.

Отставка российского правительства

В среду правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции. В частности, Путин выступил с идеей предоставить Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Через несколько часов президент предложил возглавить кабмин Михаилу Мишустину.
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
16 января, 17:55
"Поаккуратней, но лучше честно". Что предлагает стране Мишустин
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Формирование нового правительстваЛДПРКонституция РФМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФФедеральная налоговая служба РФПравительство РФВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
Популярные комментарии
Надо было Путину назначить на этот пост не Мишустина, а его жену. Почему? Да она, если верить "декларации о доходах" заработала почти в три раза больше чем её муж, Мишустин. Поучается, что она умнее его, по крайней мере в три раза. ))) Так, что Жириновский глупости говорит. О человеке судят по его делам, а у Мишустина только реклама президента не подкреплённая фактами. А декларация о доходах - это факт и при том ещё какой.)))))
17 января, 07:13
VTVass1ly Terkin
611410012
В России нужна умеренно прогрессивная шкала налогооблажения. Ведь собираются освободить от НДФЛ тех, чей уровень дохода ниже 2-х МРОТ? Собираются. Ну а дальше по возрастающей- например доход от 30 до 100 тысяч на человека- НДФЛ 13 процентов, от 100 тысяч до 300 тысяч-17 процентов и т.д. Думаю, что это будет справедливо.
17 января, 07:09
super.ket007a
6201004
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