Жириновский объяснил, почему при Мишустине Россия совершит рывок

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Опыт эффективной деятельности нового премьер-министра Михаила Мишустина на посту главы ФНС может позволить России совершить серьезный рывок в развитии. Об этом написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter.
В четверг Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. До этого Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
Руководитель ЛДПР уверен, что у Мишустина есть все шансы добиться успеха на новой должности.
"При хорошей налоговой системе государство быстрее получает доходы и эффективнее распределяет расходы. Если новый премьер (Михаил Мишустин. – Прим. ред.) как в ФНС оцифрует экономику и социалку, страна совершит серьезный рывок вперед", – считает Жириновский.
Отставка российского правительства
В среду правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции. В частности, Путин выступил с идеей предоставить Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Через несколько часов президент предложил возглавить кабмин Михаилу Мишустину.
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