Жириновский объяснил, почему при Мишустине Россия совершит рывок

"При хорошей налоговой системе государство быстрее получает доходы и эффективнее распределяет расходы. Если новый премьер (Михаил Мишустин. – Прим. ред.) как в ФНС оцифрует экономику и социалку, страна совершит серьезный рывок вперед", – считает Жириновский.