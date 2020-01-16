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Зеленский и Гончарук посетят Всемирный экономический форум в Давосе
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РИА Новости

Зеленский и Гончарук посетят Всемирный экономический форум в Давосе

20:00 16.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи президента с руководством Верховной рады Украины, кабинета министров Украины и правоохранительных органов в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи президента с руководством Верховной рады Украины, кабинета министров Украины и правоохранительных органов в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что вместе с президентом Владимиром Зеленским посетит Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе 22-23 января.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января. Как ожидается, в дискуссиях на форуме примут участие, в том числе, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, а также президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
Вчера, 00:11
В Сети появилась запись "совещания" Гончарука с критикой Зеленского
"В дни проведения ежегодной встречи Всемирного экономического форума (22-23 января-ред.) вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским буду находиться в швейцарском Давосе. Буду иметь ряд встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса", - написал Гончарук в Twitter.
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Алексей ГончарукВладимир ЗеленскийДавосВ мире
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