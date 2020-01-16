Зеленский и Гончарук посетят Всемирный экономический форум в Давосе

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января. Как ожидается, в дискуссиях на форуме примут участие, в том числе, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, а также президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана.
"В дни проведения ежегодной встречи Всемирного экономического форума (22-23 января-ред.) вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским буду находиться в швейцарском Давосе. Буду иметь ряд встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса", - написал Гончарук в Twitter.