Саррадж оценил роль России и Турции в разрешении конфликта в Ливии

КАИР, 16 янв - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил в четверг о позитивной роли России Турции в попытке разрешения ливийского конфликта при попустительстве со стороны Европы.

Согласно заявлению пресс-службы главы ПНС, Саррадж в четверг выступил перед политическим и военным руководством правительства в Триполи.

"Он (Саррадж) рассказал о позитивной турецко-российской роли, которая тревожит европейцев, а также о том, что европейские страны сами отдали им эту роль, поскольку на практике в течение девяти месяцев не сделали ничего позитивного в отношении того, что происходит в Ливии", - передает слов Сарраджа его пресс-служба.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.