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Саррадж оценил роль России и Турции в разрешении конфликта в Ливии
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РИА Новости

Саррадж оценил роль России и Турции в разрешении конфликта в Ливии

17:59 16.01.2020
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© Фото : Виталий ЗайцевГлава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Архивное фото
КАИР, 16 янв - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил в четверг о позитивной роли России и Турции в попытке разрешения ливийского конфликта при попустительстве со стороны Европы.
Согласно заявлению пресс-службы главы ПНС, Саррадж в четверг выступил перед политическим и военным руководством правительства в Триполи.
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"Он (Саррадж) рассказал о позитивной турецко-российской роли, которая тревожит европейцев, а также о том, что европейские страны сами отдали им эту роль, поскольку на практике в течение девяти месяцев не сделали ничего позитивного в отношении того, что происходит в Ливии", - передает слов Сарраджа его пресс-служба.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
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Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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