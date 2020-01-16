В Псковской области двух мужчин будут судить за убийство ветерана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Двое мужчин, обвиняемых в убийстве инвалида и ветерана Великой Отечественной войны, предстанут перед судом в Псковской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В Псковской области перед судом предстанут двое мужчин по обвинению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, двое мужчин 30 и 39 лет, находясь в нетрезвом виде, договорились совершить разбойное нападение на пожилую соседку.
"По строительным лесам они поднялись к окну кухни и через форточку проникли в жилище. Там, увидев потерпевшую, обвиняемые вдвоем жестоко избили ее руками, ногами и табуретом, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Затем мужчины завладели не представляющим материальной ценности чемоданом потерпевшей, после чего с места преступления скрылись", - сказано в сообщении.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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