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Бывший зампред правительства Дагестана получил 4,5 года за коррупцию
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РИА Новости

Бывший зампред правительства Дагестана получил 4,5 года за коррупцию

17:01 16.01.2020 (обновлено: 17:02 16.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкШамиль Исаев
Шамиль Исаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шамиль Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в четверг приговорил бывшего заместителя врио премьера Дагестана Шамиля Исаева к 4,5 годам колонии за присвоение казенных денег, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
"Исаев Шамиль Абдулаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
Гражданский иск потерпевшей "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика" удовлетворен частично: с осужденного в счет возмещения ущерба взыскано 56 миллионов 351 964 рубля 24 копейки.
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В конце октября по данному делу были осуждены на 6,5 и 5,5 лет колонии соответственно бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдуcамад Гамидов и его зам Раюдин Юсуфов.
Как установил суд, сообщники присвоили 41 миллион рублей, выделенный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому проходит еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.
Суд установил, что чиновники совершили преступление "из корыстных побуждений с целью обогащения". При этом организатором преступной группы, по мнению суда, выступило неназванное "иное лицо номер один", дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Массовые задержания чиновников за коррупцию и проверки общего состояния законности в Дагестане начались после назначения Владимира Васильева главой региона в сентябре 2018 года.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля 2019, 08:00
Что находят при обысках у высокопоставленных арестантов
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Шамиль ИсаевВладимир ВасильевДагестанПроисшествия
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