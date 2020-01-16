Бывший зампред правительства Дагестана получил 4,5 года за коррупцию

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в четверг приговорил бывшего заместителя врио премьера Дагестана Лефортовский суд Москвы в четверг приговорил бывшего заместителя врио премьера Дагестана Шамиля Исаева к 4,5 годам колонии за присвоение казенных денег, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Исаев Шамиль Абдулаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Гражданский иск потерпевшей "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика" удовлетворен частично: с осужденного в счет возмещения ущерба взыскано 56 миллионов 351 964 рубля 24 копейки.

В конце октября по данному делу были осуждены на 6,5 и 5,5 лет колонии соответственно бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдуcамад Гамидов и его зам Раюдин Юсуфов.

Как установил суд, сообщники присвоили 41 миллион рублей, выделенный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому проходит еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.

Суд установил, что чиновники совершили преступление "из корыстных побуждений с целью обогащения". При этом организатором преступной группы, по мнению суда, выступило неназванное "иное лицо номер один", дело в отношении которого выделено в отдельное производство.