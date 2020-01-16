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Медиавойны
2020-01-16T19:28+0300
https://ria.ru/20200116/1563502421.html
МИА "Россия сегодня" направило IFJ и RSF обращения по Sputnik Эстония
https://cdn23.img.ria.ru/images/156336/15/1563361528_0:69:1827:1097_1036x0_80_0_0_4449924fc88e5168e6c02470bee88bfe.jpg
РИА Новости

МИА "Россия сегодня" направило IFJ и RSF обращения по Sputnik Эстония

16:14 16.01.2020 (обновлено: 19:28 16.01.2020)
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© Sputnik / Вадим АнцуповБлокнот с символикой Информационного агентства Sputnik
Блокнот с символикой Информационного агентства Sputnik
© Sputnik / Вадим Анцупов
Блокнот с символикой Информационного агентства Sputnik . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" направило обращения по ситуации вокруг Sputnik Эстония Международной федерации журналистов, ЮНЕСКО и "Репортерам без границ".
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против нескольких физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
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"Это обращение направлено в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными абсолютно неприемлемой ситуацией, включая ограничение и ущемление прав журналистов, которые выполняют свою работу в Эстонии", — говорится в тексте трех писем, подписанных исполнительным директором МИА "Россия сегодня", экс-руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Он отметил, что МИА "Россия сегодня" не находится под международными санкциями, а журналисты Sputnik никогда не нарушали закон Эстонии.
"Если они не смогут работать в Эстонии, гражданские права человека по всему миру на доступ к информации будут нарушены", — говорится в документе.
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Вышинский выразил обеспокоенность давлением, которое оказывается на журналистов.
"Эти незаконные действия, которые следуют за длительной кампанией давления и запугивания в отношении сотрудников МИА "Россия сегодня" в Эстонии и других странах Прибалтики, достигли своего пика. Я лично был жертвой политического преследования и провел больше года в заключении на Украине по надуманным обвинениям в госизмене за честное выполнение своего профессионального долга как журналист", — отметил он.
Вышинский подчеркнул, что совместные усилия журналистского сообщества по всему миру и международных организаций, защищающих права и интересы СМИ, могут повлиять на безнаказанное преследование журналистов и положить ему конец.
МИА "Россия сегодня" в запросе призвало пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также попросило принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг.
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"Я также призываю вас потребовать предметных объяснений от эстонских властей в отношении их несоблюдения положений ООН и Совета Европы, которые они утверждают, что соблюдают", — резюмировал Вышинский.

Ситуацию прокомментировал также постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он подчеркнул, что Таллин оказывает прямое давление на иностранное СМИ.
Дипломат добавил, что отсутствие реакции Брюсселя на то, что Эстония ссылается на позицию Евросоюза, вызывает недоумение.
Лукашевич призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира добиваться от Таллина пересмотра дискриминационной политики в отношении Sputnik Эстония.
#СпутникСила: Захарова и журналисты выступили в защиту Sputnik Эстония
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
1 из 18

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
2 из 18

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

Журналисты на брифинге официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Москве
3 из 18

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
4 из 18

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
5 из 18

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

© РИА Новости
© РИА Новости

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
6 из 18

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

© РИА Новости
© РИА Новости

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
7 из 18

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

© РИА Новости
© РИА Новости

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
8 из 18

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
9 из 18

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

© РИА Новости
© РИА Новости

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
10 из 18

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

© РИА Новости
© РИА Новости

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
11 из 18

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
12 из 18

К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

© РИА Новости
© РИА Новости

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
13 из 18

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

© РИА Новости
© РИА Новости

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
14 из 18

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

© РИА Новости
© РИА Новости

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
15 из 18

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

© РИА Новости
© РИА Новости

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
16 из 18

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
17 из 18

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

© РИА Новости
© РИА Новости

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
18 из 18

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

© РИА Новости
1 из 18

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 18

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
3 из 18

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 18

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
5 из 18

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

© РИА Новости
6 из 18

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

© РИА Новости
7 из 18

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

© РИА Новости
8 из 18

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

© РИА Новости
9 из 18

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

© РИА Новости
10 из 18

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

© РИА Новости
11 из 18

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

© РИА Новости
12 из 18

К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

© РИА Новости
13 из 18

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

© РИА Новости
14 из 18

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

© РИА Новости
15 из 18

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

© РИА Новости
16 из 18

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

© РИА Новости
17 из 18

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

© РИА Новости
18 из 18

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

© РИА Новости
Ранее Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияКирилл ВышинскийSputnik ЭстонияSputnikЭстония
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