МИА "Россия сегодня" направило IFJ и RSF обращения по Sputnik Эстония

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" направило обращения по МИА "Россия сегодня" направило обращения по ситуации вокруг Sputnik Эстония Международной федерации журналистов, ЮНЕСКО и "Репортерам без границ".

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против нескольких физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

"Это обращение направлено в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными абсолютно неприемлемой ситуацией, включая ограничение и ущемление прав журналистов, которые выполняют свою работу в Эстонии", — говорится в тексте трех писем, подписанных исполнительным директором МИА "Россия сегодня", экс-руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Он отметил, что МИА "Россия сегодня" не находится под международными санкциями, а журналисты Sputnik никогда не нарушали закон Эстонии.

"Если они не смогут работать в Эстонии, гражданские права человека по всему миру на доступ к информации будут нарушены", — говорится в документе.

Вышинский выразил обеспокоенность давлением, которое оказывается на журналистов.

"Эти незаконные действия, которые следуют за длительной кампанией давления и запугивания в отношении сотрудников МИА "Россия сегодня" в Эстонии и других странах Прибалтики, достигли своего пика. Я лично был жертвой политического преследования и провел больше года в заключении на Украине по надуманным обвинениям в госизмене за честное выполнение своего профессионального долга как журналист", — отметил он.

Вышинский подчеркнул, что совместные усилия журналистского сообщества по всему миру и международных организаций, защищающих права и интересы СМИ, могут повлиять на безнаказанное преследование журналистов и положить ему конец.

МИА "Россия сегодня" в запросе призвало пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также попросило принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг.

"Я также призываю вас потребовать предметных объяснений от эстонских властей в отношении их несоблюдения положений ООН и Совета Европы, которые они утверждают, что соблюдают", — резюмировал Вышинский.

Ситуацию прокомментировал также постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он подчеркнул, что Таллин оказывает прямое давление на иностранное СМИ.

Дипломат добавил, что отсутствие реакции Брюсселя на то, что Эстония ссылается на позицию Евросоюза, вызывает недоумение.

Лукашевич призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира добиваться от Таллина пересмотра дискриминационной политики в отношении Sputnik Эстония.

Ранее Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.